Amenazó con disparar a un joven tras una discusión

Un hombre apuntó con un arma de fuego a un joven y lo amenazó de muerte tras mantener una discusión. El inculpado fue desarmado por familiares de la víctima, que entregaron el arma a la Policía, y emprendió la fuga en un automóvil.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 2.30 en un sector del paraje San Juan de Dios, ubicado en el departamento San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre una gresca en la vía pública, por lo que una comisión de efectivos de Infantería se dirigió al lugar de inmediato.

Allí se entrevistaron con una mujer, de 46 años, quien relató que su hijo había sido víctima de amenazas de muerte con un arma de fuego y que sus familiares lograron desarmar al inculpado.

Al profundizar su relato, indicó que junto a sus familiares consumían bebidas alcohólicas en su domicilio y en un momento su hijo se dirigió a comprar a un negocio, donde mantuvo una acalorada discusión con dos sujetos que también ingerían bebidas y que se desplazaban en un automóvil gris.

La discusión escaló en violencia, cuando uno de los inculpados descendió del rodado empuñando un arma de fuego, apuntó al joven y amenazó con disparar.

Siguiendo con el relato de la mujer, junto a sus familiares escucharon los gritos de los protagonistas y al salir del inmueble observaron que el joven y el inculpado forcejeaban. Por tal motivo tomaron participación y lograron desarmar al irascible sujeto, quien se dio a la fuga en el automóvil, conducido por su cómplice, por un camino interno, con dirección a la ciudad salteña de Güemes.

Los efectivos secuestraron un arma de fuego marca Berreta calibre 22 con un cargador con dos proyectiles, que fue entregada por la familia denunciante.

Posteriormente, la denuncia fue formalizada en la Seccional 28°, cuyos efectivos quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.