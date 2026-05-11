Una banda detenida tras un robo armado y persecución

Cinco personas fueron detenidas luego de un violento robo con el uso de armas de fuego, ocurrido días atrás a la madrugada en una finca ubicada sobre la ruta nacional N°86, en la ciudad salteña de Tartagal, departamento San Martín. La banda logró escapar inicialmente con varios bienes, pero fue interceptada tras una intensa persecución policial que incluyó un operativo cerrojo.

El robo se llevó a cabo en una finca ubicada a la altura del kilómetro 8 de la ruta nacional N°86, donde los delincuentes sustrajeron una camioneta Ford Ranger, herramientas, dinero en efectivo y otros bienes de valor. Tras el robo, los empleados del lugar lograron alertar a las autoridades alrededor de las 2. Eso permitió que efectivos del Distrito de Prevención 4 montaran rápidamente un operativo en puntos estratégicos de la zona, con la colaboración de diversos organismos y equipos especializados.

El operativo cerrojo involucró al Centro de Coordinación Operativa, el sistema de videovigilancia, motoristas y el Grupo de Intervenciones Conjuntas, lo que permitió un despliegue coordinado en varias rutas. El mismo llevó a la localización de la camioneta robada en la ruta provincial N°54, donde los delincuentes, al notar la presencia policial, intentaron escapar.

Durante la persecución, los ocupantes de la camioneta, dos mujeres, fueron detenidas. Las mismas, que no lograron evadir el cerco policial, fueron arrestadas por su participación en el robo.

Sin embargo, el trabajo de los oficiales no terminó allí. Minutos después, en la zona de Campo Durán, se interceptó un vehículo Volkswagen que actuaba como apoyo para la fuga de la banda. En este automóvil viajaban tres hombres, que también fueron detenidos.

Todos los arrestados son mayores de edad, tienen domicilio en Salvador Mazza, y se presume que están vinculados entre sí en esta actividad delictiva.

El operativo no solo permitió la detención de los miembros de la banda, sino que también se logró recuperar todos los elementos robados, incluyendo la camioneta, herramientas y otros bienes. Además, en el vehículo de apoyo, se secuestraron más de un millón de pesos que también fueron robados en el ilícito.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías N°1 de Tartagal. Los empleados de la finca reconocieron los objetos sustraídos y el propietario presentó la denuncia.