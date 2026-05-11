Transeúnte falleció tras ser atropellado en la ruta 47

Un hombre de 32 años perdió la vida luego de ser atropellado por una camioneta utilitaria en la ruta provincial N° 47, a la altura de la Finca Carattoni. Se investigan las causales del incidente ocurrido, en el cual se produjo el deceso de manera instantánea y cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital "Arturo Zabala" para el examen cadavérico.

Ayer a la mañana el sistema 911 recibió el alerta acerca de un siniestro vial en la ruta 47, cerca de la cancha de fútbol del Club Sportivo Central Norte de El Carmen.

De acuerdo a la información policial consultada por este diario, minutos más tarde se constituyó una ambulancia del Same para asistir a un hombre que se encontraba tendido sobre la banquina. Sin embargo, cuando el personal médico procedió a revisarlo constató que no contaba con los signos vitales.

También, a pocos metros del cadáver se hallaba una camioneta Renault Kangoo con una persona a bordo, quien detuvo su marcha luego del incidente. Además, integrantes de Seguridad Vial le realizaron el control de alcoholemia, del cual hasta el cierre de esta edición no se conoció el resultado.

En ese contexto, arribó al escenario del siniestro el personal policial de la Seccional 8° de El Carmen, que remitió las actuaciones al ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El agente fiscal dispuso el trabajo de Criminalística para conocer las causales del incidente, como también el secuestro preventivo del vehículo y la demora del conductor, para ser trasladados a la mencionada sede policial.

Finalmente, el cadáver del hombre de 32 años fue llevado hasta la morgue del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico, en donde se le va a practicar el examen cadavérico correspondiente.