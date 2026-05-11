Tenía pedidos de captura por violencia de género

Un hombre que tenía múltiples pedidos de captura fue detenido mientras transitaba por un barrio capitalino. El inculpado era buscado por protagonizar episodios de violencia de género, entre otros cargos.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 21.50 sobre un tramo de la avenida Las Vicuñas, ubicada en el barrio Chijra.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos preventivos por el sector, cuando se percató de la presencia de una persona coincidente con las características de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia.

Los efectivos lo interceptaron y pese a que intentó fugarse, fue demorado.

Al momento de ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal los uniformados confirmaron que registraba pedidos de captura por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en tres hechos, y por privación ilegal de la libertad, amenazas, hurto y desobediencia judicial.

Según trascendió, se trató del resultado de diversas tareas investigativas coordinadas entre la Fiscalía interviniente y personal policial de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1.

Posteriormente, el protagonista fue trasladado a la Seccional 3°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, por directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.