Niños resultaron heridos con múltiples golpes

Dos niños fueron hospitalizados luego de un siniestro vial en la ruta nacional N° 9, a la altura del Grupo de Artillería de Montaña 5 (GAM 5), en la capital provincial. Fueron trasladados al hospital Materno Infantil "Héctor Quintana", con traumatismos en distintos sectores.

El incidente fue advertido el pasado sábado a la tarde, cuando el Sistema 911 recibió el alerta acerca del hecho protagonizado por un auto Ford Focus color rojo en el carril sur-norte de la ruta 9.

Por esa razón, una ambulancia del Same arribó pocos minutos después al tramo cercano al GAM 5, en donde se encontraba el mencionado vehículo ubicado contra el guardarraíl central y un poste de iluminación. Además, el rodado presentaba visibles daños materiales en el sector izquierdo.

Según la información policial consultada por este diario, en el vehículo siniestrado viajaban en total cuatro personas, dos adultos en el sector delantero y los dos menores, atrás. En ese contexto, el personal médico asistió en el lugar a estos dos últimos pasajeros.

Como consecuencia, los dos pequeños fueron trasladados al hospital Materno Infantil de la capital provincial. En el nosocomio, un niño de 12 años fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal moderado y traumatismo abdominal. Mientras que el otro herido también sufrió golpes, por lo que permaneció hospitalizado. Por último, los integrantes de Criminalística realizaron el peritaje para conocer las causales del incidente.