Jujeño fue detenido en Salta con pedido de captura

Un hombre oriundo de Jujuy fue detenido en la provincia de Salta, luego de que la Policía local detectara que contaba con pedido de captura emitido desde la Justicia jujeña. Tras esto, el sospechoso quedó alojado en una dependencia policial.

El hecho sucedió días pasados cuando los agentes detectaron en las calles de la localidad fronteriza de Aguas Blancas la presencia de una persona de 27 años que suscitó sospechas. Por esa razón, lo demoraron y trasladaron hasta la Comisaría 5° para averiguar su identidad.

En ese contexto, los agentes salteños consultaron en la base de datos policial y se pudo saber que el sospechoso contaba con pedido de captura solicitado por un Tribunal en lo Criminal de Jujuy. Finalmente, quedó alojado en la dependencia, además de la intervención del Juzgado de Garantías N° 1 para los trámites de rigor del traslado.