Amenazó a efectivo: "Si pierdo la mercadería, vos vas a perder más"

Un hombre fue detenido luego de conducir en estado de ebriedad, intentar "coimear" a efectivos policiales durante un control y amenazarlos ante la negativa. Del vehículo secuestraron hojas de coca en estado natural.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 1.50 sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura del puesto de control de la localidad de León.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales realizaban un control de rutina y detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Suran con dos ocupantes a bordo.

Un uniformado solicitó la documentación al conductor, pero éste indicó no tenerla e intentó "coimearlo" junto a su acompañante mientras le preguntaban: "¿Cuánto querés?".

Ante la negativa del efectivo, el inculpado profirió una serie de amenazas y le dijo, según consta en una denuncia, "si pierdo la mercadería, vos vas a perder más".

De manera inmediata tomaron participación más efectivos que realizaron una inspección en el vehículo, donde constataron la existencia de varios bultos. Los mismos fueron abiertos y observaron que contenían hojas de coca en estado natural, aunque no trascendió la cantidad.

Además, personal de Seguridad Vial sometió al conductor a un test de alcoholemia que dio positivo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se labren actas por falta de licencia de conducir y alcoholemia positiva, entre otras faltas.

También se dispuso la detención del conductor y el secuestro del automóvil y las hojas de coca.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 54°, por directivas del representante fiscal.