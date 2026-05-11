Alteró datos genéticos para evitar reconocer a su hija

Un hombre hizo vivir a su hija una cruel mentira por más de catorce años, donde alteró su perfil de ADN con la complicidad de su hermano y un laboratorio capitalino y ahora fue demandado penalmente por el delito de sustitución de identidad y sus agravantes.

Esta historia, que tranquilamente podría haber sido extraída de un capítulo de series de telenovelas, tiene como protagonista a un empresario de un conocido local bailable de la capital jujeña, quien día atrás fue denunciado penalmente por su hija biológica, por haber alterado datos de su perfil genético y haberse negado a reconocerla y darle su apellido.

La demandante, hoy tiene 38 años y es representada legalmente por los letrados Valeria Amelia Rodríguez, Adrián Iconomovich y Luis Fernando Bóveda, quienes ingresaron una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, sobre estos graves hechos que no solo involucra al empresario de la noche, sino al hermano de éste y a un laboratorio de la capital jujeña.

Los hechos se remontan al año 2002, donde una adolescente que por ese entonces tenía 15 años, cuya concepción fue producto de una relación extramatrimonial, demandó al empresario para que se someta a una prueba de ADN, para establecer su paternidad.

Allí, el laboratorio emitió un informe de ADN, arrojando como resultado un 99.99% de certeza afirmando que el hermano del demandado, en realidad era el padre biológico de la joven. Varios años después, los letrados presentaron suficientes elementos probatorios, dando cuenta que los protagonistas, cometieron una presunta sustitución de identidad.

Pasaron más de catorce años donde la joven vivió bajo una identidad falsa, pero una reciente sentencia del Tribunal de Familia, en marzo de 2024 confirmó científicamente que el verdadero progenitor es el empresario. Este fallo judicial revela la existencia de una "falsificación biológica", utilizada para evadir responsabilidades alimentarias y de asistencia médica, además de una grave complicidad por parte del laboratorio.

"Nos encontramos ante un caso de criminalidad científica. Con estos elementos de pruebas, vamos a demostrar que no se trata de un simple error administrativo, al contrario, estamos ante una cruel maniobra de supresión de estado civil planificada para desamparar a una persona que lamentablemente convive con una discapacidad. Es por eso que presentamos la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación, para que actúe con la misma celeridad que en casos de alta repercusión política, porque aquí la identidad de una jujeña fue robada con sellos profesionales", le dijo a nuestro diario Adrián Iconomovich.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los abogados querellantes, como primera medida solicitaron el secuestro de los libros del laboratorio y la prohibición de salida del país tanto del empresario, como de su hermano, para asegurar que respondan ante la Justicia por los presuntos delitos de "falsedad ideológica y fraude procesal y sus agravantes".

"Este señor creyó que siempre podía vivir en el ocultismo, privando a su hija de todos los derechos que tiene, hasta que se inició la acción de filiación. Pero esto no quedó allí, el empresario dilató al proceso por más de diez años, es decir que estuvo todo ese tiempo sin comparecer ante la Justicia, poniendo siempre excusas de viaje u otra cosa", dijo la letrada Rodríguez.

"Considero que tampoco hay que perder de vista que nuestra defendida y su progenitora fueron víctimas de un daño patrimonial, por haber quedado sin respaldo familiar, frente a un señor que es mucho más grande que la progenitora. Y la Ley, el Código, dice que tanto la mamá y el papá son responsables económicamente del hijo. Entonces, cuando un papá está ausente, es lógico que esa responsabilidad recae solamente sobre la madre, con lo cual acá se pide esa reparación. Además solicitamos que se investigue el daño moral, tanto para este empresario, como su hermano, porque esta mentira que pergeñaron, entre otras cosas que generó, fue romper el vínculo entre estas dos mujeres", continuó Rodríguez.

"En la presentación que hicimos, estamos pidiendo medidas cautelares como por ejemplo el secuestro de los instrumentos para identificar a las personas que en algún momento trabajaron en el laboratorio y tuvieron participación de este hecho. Estamos ante una situación muy grave, se trata de una prestigiosa empresa acusada nada más y nada menos del delito de supresión de identidad, falsedad ideológica de instrumento público", le dijo a nuestro diario Fernando Bóveda.

La misma fuente le confió a nuestro diario que tanto los hombres denunciados, como los dueños del laboratorio, serán citados esta semana por la Unidad Fiscal Especializada del MPA.