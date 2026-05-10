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Barrio Chijra

Capturan a un peligroso sujeto buscado por violencia de género y privación de la libertad

 El operativo se realizó este sábado en la Avenida Vicuñas, tras tareas investigativas coordinadas con la Fiscalía Norte.

Domingo, 10 de mayo de 2026 09:59

Este sábado, alrededor de las 21:50 horas, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito —conocidos como "Los Zorros"— logró la captura de un hombre de 27 años en plena Avenida Vicuñas del barrio Chijra. El sujeto, que contaba con un frondoso prontuario delictivo, era intensamente buscado por la justicia.

Según fuentes policiales, sobre el detenido pesaban cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (en tres hechos distintos), privación ilegal de la libertad, amenazas, hurto y desobediencia judicial. La intervención fue posible gracias a tareas investigativas articuladas entre la Delegación Fiscal Norte y el jefe de la unidad especial.

Los efectivos lograron individualizar al sospechoso mientras caminaba por la vía pública, momento en que lo interceptaron y procedieron a su inmediata detención. Tras el operativo, el hombre fue trasladado a la Seccional 3ra, donde quedó a disposición de la fiscal.

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