Transeúnte falleció tras ser atropellado en la ruta 47

Un hombre de 32 años perdió la vida luego de ser atropellado por una camioneta utilitaria en la ruta provincial N° 47, a la altura de la Finca Carattoni. Se investigan las causales del incidente ocurrido, en el cual se produjo el deceso de manera instantánea.

Esta mañana alrededor de las 7.45, el sistema 911 recibió el alerta acerca de un siniestro vial en la ruta 47, cerca de la cancha del club Central Norte.

Por esa razón, de inmediato se constituyó una ambulancia del Same para asistir a un hombre que se encontraba tendido sobre la banquina. Sin embargo, cuando el personal médico procedió a revisarlo supo que no contaba con los signos vitales.

También, a pocos metros del cadáver se encontraba una camioneta Renault Kangoo con una persona a bordo, quien detuvo su marcha luego del incidente. Además, integrantes de Seguridad Vial le realizaron el control de alcoholemia, del cual hasta el momento no se conoció el resultado.

En ese contexto, hasta el escenario del siniestro el personal policial de la Seccional 8° de El Carmen, quienes remitieron las actuaciones al ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El agente fiscal dispuso el trabajo de Criminalística para conocer las causales del incidente que dejó como saldo el fallecimiento del hombre de 32 años, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital “Arturo Zabala” de la ciudad de Perico.