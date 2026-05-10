Simuló ser de la empresa de electricidad y la estafó

Un sospechoso simuló ser el representante de la empresa que presta el servicio eléctrico en Jujuy y estafó a una vecina de la localidad de Los Alisos. El inculpado llamó por teléfono a la víctima para que sea beneficiaria de supuestos descuentos en los pagos de las facturas.

El ilícito ocurrió días pasados cuando la mujer recibió una llamada en la que un hombre se presentó con un aparente nombre y apellido, para luego decir que se comunicaba desde la compañía eléctrica.

En ese contexto, el sujeto le aseguró a la denunciante que existían descuentos en los pagos de las facturas, para las cuales él se encargaba de tramitarlos. Por esa razón, le solicitó los datos personales y la damnificada le envió fotos de su boleta y del DNI, además de permitirle realizar un escaneo facial. Todo esto para la aparente inscripción en los beneficios.

Lo que la víctima no sabía, era que el sujeto utilizó esa información para acceder a su cuenta bancaria. De esta manera, le sustrajo la suma de un millón de pesos mediante una transferencia bancaria y comenzó a gestionar un préstamo por 4 millones de pesos.

En esa situación se encontraba el sospechoso, cuando el hijo de la víctima notó lo que estaba ocurriendo y alertó a su progenitora. El hombre interrumpió la comunicación para cortarla y horas más tarde concurrieron a la entidad bancaria, donde constataron el perjuicio económico y que se trató de una estafa.

Finalmente, la mujer se acercó a la Subcomisaría de Los Alisos para realizar la denuncia y aportar el comprobante de la transferencia realizada sin su consentimiento, luego de haber sido hackeada su cuenta bancaria.