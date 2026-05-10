Se investiga el incidente vial que sufrió una agente policial

La Justicia jujeña imputó formalmente a un hombre acusado de haber atropellado a la agente policial Marisol Rocha, quien conducía su moto por el acceso sur a la ciudad capital. La mujer continúa internada desde el 1 de abril pasado, luego de sufrir graves heridas en la cabeza.

La novedad fue confirmada por Carlos Sebastián Espada, abogado de la familia de la uniformada que se desempeñaba en la Policía Turística. "La imputación es 'lesiones graves culposas agravadas por la intervención de un vehículo automotor'. Esto también depende de que el estado de salud de Marisol no empeore", aseguró el letrado ante los medios de comunicación. La mujer sufrió un grave traumatismo encéfalo craneal (TEC) que la tiene aún internada y con secuelas.

"Si bien no han aparecido testigos, la prueba incorporada del informe de Criminalística es contundente porque da cuenta de la maniobra imprudente realizada por la persona que hoy se encuentra imputada", agregó Espada.

Con respecto a lo estrictamente médico, se refirió Juan Carlos Cabrera, pareja de Rocha. "Nos dijeron que a futuro seamos realistas, viene de un TEC gravísimo y que no está respondiendo a ningún tipo de órdenes. No te mira, abre los ojos y solamente se queda ahí mirando. Hasta ahora no ha recobrado la conciencia totalmente", aseguró el hombre.

Sobre los hechos

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar el miércoles 1 de abril pasado sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura de la excasilla de turismo, ubicada en el acceso sur a la capital. En esas circunstancias Carmen Marisol Rocha, quien cumple funciones en la Policía Turística, se desplazaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash de 110 cc de cilindrada en sentido sur-norte hacia el centro de la ciudad, cuando habría sido impactada por el vehículo manejado por el imputado, la mujer perdió el control del rodado, derrapó y quedó tendida sobre la cinta asfáltica.

Personal del Same se constituyó de inmediato, tras una alerta de testigos y trasladó de urgencia a la herida, que utilizaba el correspondiente casco de seguridad, al hospital "Pablo Soria". En el nosocomio la mujer fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal grave. En un primer momento, el automovilista se dio a la fuga, aunque luego del trabajo de la Brigada de Investigaciones se dio con el paradero del conductor, quien en las últimas horas conoció formalmente la imputación que recae sobre él.