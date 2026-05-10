Dos hombres detenidos con200 cápsulas de cocaína

Dos hombres de nacionalidad boliviana que circulaban a bordo de un micro de larga distancia, fueron detenidos luego de ser descubiertos que habían ingerido más de 200 cápsulas de cocaína, con un peso de casi tres kilogramos de cocaína, con un valúo aproximado de quince millones de pesos.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró en la jornada de ayer, cuando el personal de Gendarmería Nacional de la Sección Reforzada de "Libertador Gral. San Martín", dependiente del Escuadrón 60 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, controló un ómnibus de larga distancia que había partido desde la ciudad salteña de Tartagal, con destino el barrio porteño de Retiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El operativo se desplegó en un tramo de la ruta nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 1.287, donde el personal de la fuerza nacional, realizaba controles vehiculares de rutina.

Tras verificar la documentación de los pasajeros, los uniformados fueron alertados cuando se entrevistaron con dos ciudadanos de nacionalidad boliviana exteriorizaron signos de nerviosismo, palidez y sudor excesivo.

Según se pudo establecer, los sospechosos entraron en contradicciones, cuando fueron consultados sobre el motivo del viaje y dieron versiones distintas de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Además, los funcionarios detectaron que ambos viajaban juntos.

NARCOTEST | LA PRUEBA DE CAMPO ARROJÓ POSITIVO PARA COCAÍNA.

Inmediatamente, ante la presunción de estar frente a un posible hecho de transporte de estupefacientes en el organismo y con la autorización de la Unidad Fiscal Federal de la provincia, los gendarmes trasladaron a los involucrados hacia el Nosocomio local.

Allí, recibieron asistencia sanitaria y se les realizó las placas radiográficas, las cuales arrojaron imágenes de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambas personas.

Bajo observación y custodia, los hombres expulsaron 216 cápsulas que contenían un total de 2 kilos 952 gramos de cocaína.

Al informar estos resultados a la Unidad Fiscal federal interviniente, los efectivos decomisaron la droga y detuvieron a los ciudadanos.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el precio de la droga por kilo en la zona fronteriza de Salta y Bolivia, oscila entre los 3.500 dólares y el precio que los narcotraficantes pagan a las "mulas" es de 1.500 dólares, para trasladarlas hasta la ciudad de Buenos Aires.

Otro episodio

A principio del pasado mes de abril, dos mujeres de nacionalidad boliviana, que habían tomado un micro en la ciudad fronteriza de La Quiaca, fueron detenidas por efectivos del Escuadrón 71 "Aguilares", durante un control vehicular desplegado sobre la ruta nacional N° 38, a la altura de Huacra, límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca.

Las mujeres habían ingerido un total de 156 cápsulas de cocaína, arrojando un peso final de 1 kilo 884 gramos, según las pruebas de campo Narcotest y tenían como destino la provincia de Mendoza.

El procedimiento se registró cuando una de las inculpadas entró en crisis durante el control de pasajeros y manifestó a los efectivos temer por su vida, luego de haber ingerido las cápsulas, antes de abordar el colectivo.