Denunció que fue asaltado a mano armada

Un hombre denunció en la Seccional 2° que un sujeto lo asaltó a mano armada mientras esperaba un colectivo en la avenida El Éxodo, de la capital jujeña. El damnificado le entregó su teléfono celular al sospechoso que luego se dio a la fuga a pie.

El hecho sucedió días pasados a la medianoche, cuando la víctima se encontraba esperando un colectivo en las inmediaciones de una conocida galería de compras en la zona de la exterminal de ómnibus capitalina.

En esa circunstancia, el inculpado se acercó al denunciante y lo apuntó con un cuchillo que extrajo de entre sus vestimentas, al mismo tiempo que le exigía la entrega de su dispositivo y de dinero. Ante esta situación, el hombre le dio el teléfono y 3 mil pesos al sospechoso, que huyó a pie.

Finalmente, el hombre se acercó a la sede policial y realizó la denuncia por el robo de su pertenencia, además de documentos personales.