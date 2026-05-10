Camionero detenido con dos toneladas de hojas de cocahojas de coca

Un operativo realizado por la División Unidad Operativa Federal (Duof) San Ramón de la Nueva Orán de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió la captura de un chofer que transportaba casi dos toneladas de hoja de coca en un camión por la provincia de Salta y que en medio de un control vehicular, quiso escapar a través de un campo.

Fuentes policiales indicaron que la insólita situación se dio el pasado jueves alrededor de las 5 en la ruta provincial N°5, a la altura de la localidad salteña de Pichanal. Allí, el conductor del vehículo, identificado como Jorge Luis Zenteno de 39 años, intentó evadir el control policial y aceleró el camión.

Unos cuantos metros después, descendió del vehículo, para después darse a la fuga a través de un campo abierto. Su intento falló y fue detenido a los pocos minutos por los efectivos federales.

Durante la inspección, los agentes detectaron que el conductor no estaba habilitado para conducir el camión ni para circular en la ruta provincial. De acuerdo con las fuentes consultadas por medios locales, la documentación presentada también resultó ser falsa.

El hombre mostró una hoja de ruta trucha y al revisar la carga del camión, que en principio figuraba como harina de soja, los efectivos observaron bolsas de nylon que rápidamente generaron sospechas sobre su contenido real.

Por directiva de la Unidad Fiscal Federal de Orán, a cargo de fiscal Marcos César Romero, el camión fue trasladado a la localidad de Aguas Blancas, ubicada a unos 100 kilómetros, para una inspección exhaustiva con el escáner de la Aduana.

Los agentes descubrieron que el camión transportaba un total de 1.845 kilos de hojas de coca en estado natural, distribuidos en 82 bultos.

En el procedimiento se secuestró además un teléfono celular y la documentación falsa. El valor del vegetal incautado fue estimado en 57 millones de pesos. El camión y la totalidad de los elementos quedaron a disposición de la justicia federal.

También se dispuso la imputación de Zenteno en infracción a la Ley 23.737 de Drogas y al Código Aduanero Ley 22.415, además de falsificación de documento público.