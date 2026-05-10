Aprehendidos acusados de abusar de una adolescente

Una adolescente del Valle de Lerma, en la vecina provincia de Salta, denunció que había sido entregada por una mujer a cuatro hombres para que la abusaran sexualmente. La denunciada ya fue detenida y tras la investigación realizada por la Fiscalía actuante se pudo dar con la identidad de los inculpados que participaron de la entrega de la menor a cambio de una recompensa dineraria, y se procedió a sus detenciones.

El pasado jueves fueron detenidos los cuatro hombres durante allanamientos realizados en el Valle de Lerma para esclarecer el delito denunciado.

En la causa ya se encuentra detenida con prisión preventiva una mujer, acusada de haber facilitado que una adolescente fuera vulnerada en su integridad sexual por hombres a cambio de dinero.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, interina en la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, informó la detención de cuatro hombres como sospechosos de haber abusado sexualmente de una adolescente con discapacidad intelectual.

La fiscal Simesen de Bielke explicó que se trata de una investigación en curso, en la que ya se imputó a una mujer como presunta autora del delito de "promoción y facilitación de la prostitución agravada", y que permanece detenida con prisión preventiva.

Según consta en las actuaciones, esta mujer habría forzado a la adolescente a mantener relaciones íntimas con hombres a cambio de dinero.

En el avance investigativo, se individualizó a estos cuatro sujetos como sospechosos de haber vulnerado la integridad sexual de la menor bajo esa modalidad.

Con los elementos de convicción necesarios, la fiscal Simesen de Bielke solicitó ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro una orden de allanamiento para cuatro domicilios del Valle de Lerma y en cumplimiento de la medida, personal de la Unidad de Investigación Udis detuvo a los sospechosos y secuestró teléfonos celulares para su análisis.

Tras las detenciones se solicitó la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, la cual se realizó el pasado viernes. Allí, la fiscal comunicó a los detenidos el hecho que se les atribuye, la calificación jurídica, el grado de participación y los elementos de prueba reunidos hasta el momento.