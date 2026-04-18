Allanamientos por amenazas intimidatorias en escuelas

La investigación por amenazas registradas en distintos establecimientos educativos de la provincia, derivó en un total de cuatro allanamientos en domicilios de la capital jujeña y de la ciudad de Palpalá. Durante los operativos secuestraron dispositivos electrónicos que serán peritados.

Las tareas investigativas están a cargo de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N°1 y luego de la recolección de distintos elementos probatorios, se solicitó al Juzgado de Control, a cargo de María Hinojo, las correspondientes ordenes de allanamientos.

En esas circunstancias, la tarde del pasado viernes se concretó el registro de un domicilio de la capital jujeña y ayer de otros tres inmuebles, en la ciudad de Palpalá.

Los operativos fueron encabezados por el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto; los secretarios de la Fiscalía, Nicolás Flores y Silvia Díaz; los ayudantes fiscales Juan Campos y Daniel Paredes, y el personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, como resultado de los procedimientos, se secuestraron diversos dispositivos electrónicos, entre otros elementos de interés para la causa, que serán peritados.

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público de la Acusación destacó el avance sostenido de las tareas investigativas, desarrolladas con celeridad y rigurosidad, y reafirmaron el compromiso de abordar estos hechos con la máxima seriedad, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, remarcaron que se tratan de conductas que se encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal con penas de entre dos y seis años de prisión.