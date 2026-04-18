Conductor de una camioneta murió tras un incidente vial

Murió el conductor de una camioneta tras perder el control del rodado, impactar contra un árbol y caer a una zanja, en inmediaciones del dique La Ciénaga. Otros dos ocupantes tuvieron que ser hospitalizados.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de las 0.40 sobre un tramo de la ruta provincial N°62, a la altura de un club náutico, en la ciudad de El Carmen.

Fue en esas circunstancias que cuatro hombres se desplazaban a bordo de una camioneta Chevrolet S10 y por razones que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, salió de la calzada, impactó contra un árbol y terminó en una zanja.

Un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades y una comisión conformada por efectivos policiales, personal Lacustre, Bomberos y del Same se constituyó de inmediato.

Allí, los paramédicos constataron que el conductor, un hombre de 41 años, carecía de signos vitales y lamentablemente no lograron reanimarlo, pese a las tareas de RCP realizadas. Posteriormente un examen cadavérico realizado por un médico de la Policía determinó que la causa del deceso fue por politraumatismos.

Otros dos ocupantes, en tanto, tuvieron que ser derivados al hospital "Nuestra Señora del Carmen", donde quedaron alojados en sala de Observación con heridas de diferentes consideraciones.

Mientras que un cuarto pasajero no requirió la derivación a un nosocomio y relató al personal policial que retornaban de pescar en el dique Las Maderas y que en un momento determinado, por causas que desconoce, se produjo el incidente vial.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del episodio y luego, el vehículo fue remolcado y secuestrado de manera preventiva.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 8°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.