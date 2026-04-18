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Localidad de Aguas Calientes

Recuperaron motocicleta con pedido de secuestro

Era requerida desde Buenos Aires. El conductor quedó en libertad.

Domingo, 19 de abril de 2026 00:00
SUBCOMISARÍA | EN DONDE QUEDÓ LA MOTO EN CARÁCTER DE SECUESTRADA.

En la localidad de Aguas Calientes, el personal de la Subcomisaría local recuperó una moto que tenía pedido de secuestro emitido en la provincia de Buenos Aires. El rodado fue incautado de manera preventiva y el conductor luego de prestar una declaración, quedó en libertad.

El ilícito ocurrió días pasados, cuando los agentes policiales detectaron una moto Honda Tornado y procedieron a inspeccionarla. De esta manera, se detectó que el rodado presentaba un pedido de secuestro vigente emitido en la provincia de Buenos Aires.

A raíz de esta confirmación, el conductor del rodado, un joven de 19 años, debió comparecer en la Subcomisaría de Aguas Calientes. En la dependencia, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el individuo realizó una declaración testimonial y quedó en libertad.

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