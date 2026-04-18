Estacionó su moto en un puente y se la robaron

Una vecina del distrito capitalino Alto Comedero denunció que le robaron la moto mientras se encontraba estacionada en un puente sobre el arroyo Las Martas. El vehículo había quedado sin seguro mientras la propietaria realizaba tareas de desmalezamiento en las cercanías.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando la mujer circulaba desde su casa a bordo de una motocicleta Motomel de 110 cc de cilindrada de color blanco.

Al llegar a destino, el puente sobre el arroyo Las Martas en la avenida Fray Sargenti, la motociclista frenó su desplazamiento para bajarse y dirigirse al sector cercano para cortar las malezas.

Así fue cómo alrededor de las 14 la denunciante abandonó algunos minutos su vehículo dejándolo sin la llave, aunque no colocó ningún tipo de seguro en el mismo.

De acuerdo al relato en la sede policial, la mujer aseguró que desde lejos observaba el lugar donde estaba la moto y todavía se encontraba donde la dejó. Sin embargo, calculó que se descuidó unos veinte minutos y cuando miró hacia el sector del puente el rodado ya no estaba.

Tras esto, la damnificada se acercó a la Seccional 63° de las 18 Hectáreas de Alto Comedero y realizó la denuncia por robo aportando las características de su moto y que no vio con anterioridad al ilícito a una persona merodeando el lugar. Finalmente, a las 18.40 los efectivos de la dependencia emitieron una circular parcial de búsqueda de la moto.