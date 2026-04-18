Circulaba en moto con 100 dosis de droga y fue detenido

Efectivos policiales persiguieron y detuvieron a un joven de 21 años que circulaba en una moto con 100 dosis de pasta base de cocaína listas para ser vendidas. El hecho sucedió en el barrio Alto Comedero de la ciudad capital, cuando fue visto realizando maniobras peligrosas y se dio a la fuga luego de ver a los uniformados.

El ilícito fue detectado días pasados por la noche, cuando los efectivos de la Unidad Regional 7 del mencionado sector barrial capitalino realizaban recorridos preventivos por las calles.

En esas circunstancias, los uniformados del Grupo Operativo Motorizado observaron a un motociclista, quien al ver a los integrantes de la Fuerza aceleró, actitud que generó sospechas en los agentes. Por esa razón, procedieron a perseguir al sujeto por las distintas arterias del populoso barrio capitalino.

Así fue cómo se desarrolló un seguimiento durante varias cuadras hasta que los uniformados lograron interceptar al fugitivo en la intersección de la avenida Teniente Farías y la calle Comodoro de la Colina.

De esta manera se puso fin a la persecución, aunque el motociclista no depuso su actitud. En cambio, se negó a descender del rodado que conducía e intentó agredir físicamente a los uniformados, adoptando una actitud sumamente hostil para evitar ser identificado y requisado.

Más allá de esto, los agentes lograron controlar la situación y al efectuar una inspección sobre las pertenencias del motociclista se descubrió que tenía una media en el bolsillo izquierdo del pantalón. Fue entonces que al extraerla se supo que en su interior tenía 100 envoltorios de una sustancia de color amarillento.

Por esa razón, fue convocada la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero, encargados de realizar la prueba química al contenido de los envoltorios. Esto permitió conocer que dentro de los mismos había pasta base de cocaína, que al ser pesada dio un total de 14 gramos.

Sin embargo, no se trataba de la única ilegalidad del sujeto. Al ser inspeccionada la moto en la cual circulaba, una Motomel S2 de 150 cc de cilindrada, se pudo notar que tenía la numeración del cuadro completamente limada, lo que indicaría que el rodado es producto de un robo.

Finalmente, el sospechoso fue detenido y trasladado a una dependencia junto al secuestro del estupefaciente, la motocicleta, un teléfono celular y una pequeña suma de dinero que tenía en su poder, para quedar a disposición de la Justicia provincial.