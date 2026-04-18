Camión que salió de Jujuy fue atacado a disparos

Un camionero que salió desde la provincia de Jujuy fue atacado a tiros en la ruta nacional N° 9/34, a la altura del río Juramento, en territorio salteño. De acuerdo a la denuncia del transportista, los disparos provinieron de un auto Volkswagen de color gris. No se registraron heridos ni se concretó un asalto.

El hecho ocurrió el pasado viernes a la madrugada, en momentos que un camión frigorífico para el transporte de carne circulaba desde la provincia de Jujuy en sentido norte-sur por la ruta 9/34, dada la confluencia de ambos trazados durante algunos kilómetros.

En ese contexto, alrededor de las 3.30 el vehículo de gran porte marca Scania se desplazaba a la altura del río Juramento cuando un auto lo sobrepasó y, de inmediato, el acompañante del auto sacó un arma de fuego por la ventanilla para efectuar varios disparos contra el transporte. Los impactos provocaron daños en el parabrisas, una cubierta y parte de la carrocería.

Ante esta situación, el conductor decidió no detener la marcha, lo que impidió que los atacantes concretaran el asalto. El vehículo sospechoso continuó siguiéndolo por varios kilómetros hasta las inmediaciones de la localidad salteña de Lumbreras.

Tras esto, se dirigió al poblado más cercano, San José de Metán, y realizó la denuncia en la Comisaría 1°. En la dependencia el conductor narró los hechos identificando que los disparos salieron de un vehículo marca Volkswagen de color gris. Además, se refirió a que había salido de Jujuy sin carga con rumbo a Catamarca, de donde es oriunda la empresa para la cual trabaja.

Por otro lado, el camionero viajaba con un acompañante y ambos resultaron ilesos. De acuerdo a lo que señalaron en la sede policial, el ataque estaría relacionado a un intento de robo, ya que transportaban una millonaria suma de dinero correspondiente al pago de la mercadería entregada.

Finalmente, como consecuencia de la denuncia realizada comenzó la labor del personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones para identificar a los sospechosos.