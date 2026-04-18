Vecinos lincharon a un sujeto al que acusaron de robar

Un hombre de 30 años tuvo que ser hospitalizado luego de haber sido linchado por vecinos en la ciudad de Libertador General San Martín. Los residentes del lugar lo señalaron como el responsable de un robo en la zona, por el cual lo corrieron hasta que lo interceptaron y golpearon para finalmente ser entregado a los autoridades policiales.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando los efectivos de la Seccional 39° recibieron el alerta acerca de un sospechoso que estaba siendo atacado a golpes por un grupo de personas en el barrio San Martín, de la mencionada ciudad del departamento Ledesma.

Fue entonces que de inmediato arribó al lugar señalado una comisión policial que se encontró con los residentes de la zona reteniendo a un hombre.

En ese contexto, alrededor de las 16.10 los efectivos procedieron a retirar a las personas y a entrevistarlas sobre lo que estaba ocurriendo. Allí fue cuando los moradores de la zona les aseguraron que el sujeto había cometido un robo en la zona y al verlo escapar corriendo lo interceptaron para luego golpearlo y retenerlo en el suelo.

Tras esto, los agentes solicitaron la presencia de una ambulancia del Same, que arribó minutos después y trasladó al sospechoso al hospital "Oscar Orías". En la guardia de emergencias del nosocomio el herido fue diagnosticado con lesiones de arma blanca a la altura del hombro izquierdo y en el brazo del mismo lado. Finalmente, los vecinos fueron invitados a radicar la denuncia por robo en la Seccional 39°.