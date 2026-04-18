Sustrajeron un auto y lo abandonaron

Sospechosos robaron un auto en el barrio Malvinas Argentinas de la capital provincial y más tarde lo abandonaron en un descampado de la localidad de Río Blanco, sin la batería, los parlantes y el estéreo. Tras haber sido hallado por los efectivos policiales, fue secuestrado de manera preventiva.

El ilícito sucedió días pasados cuando por la noche un automóvil Renault Clío de color gris se encontraba estacionado sobre la calle Marinero Zarzoso, del mencionado sector barrial capitalino.

En esas circunstancias, alrededor de las 22.50 el propietario salió de su vivienda y se percató que su vehículo ya no estaba, por lo que de inmediato se acercó a la Seccional 32° y denuncio el robo del rodado.

De inmediato, los uniformados comenzaron con la búsqueda del automóvil emitiendo una circular con las características del mismo y patrullando distintos sectores.

Así fue cómo, al otro día un vecino de la localidad de Río Blanco se comunicó con el Sistema 911 para alertar acerca de la presencia de un vehículo en un terreno baldío ubicado un lado de la ruta provincial N° 1, en cercanías de una concesionaria de camiones.

Por esta razón, minutos más tarde una comisión policial llegó hasta el lugar indicado y constató que se trataba del Renault Clío gris que era buscado desde el día anterior.

Además, al observarlo detenidamente pudieron notar que sospechosos sustrajeron la batería, los parlantes y el estéreo, para luego abandonarlo. Tras esto, se comunicó la novedad a la Seccional 32°, que dejó sin efecto la búsqueda, y se pusieron en contacto con el propietario. Finalmente, tras la consulta con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se dispuso que el personal de Criminalística realice las pericias pertinentes y que luego se entregue el vehículo a su dueño tras la presentación de la documentación correspondiente.