Detenidos por amenazar a una mujer con un arma de juguete

Agentes del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 6 detuvieron a dos hombres, de 26 y 29 años, que amenazaron a una mujer con un arma de juguete en la ciudad de El Carmen. Ambos interceptaron a la víctima en la vía pública e intentaron darse a la fuga.

El ilícito sucedió días pasados minutos después de la medianoche, cuando el 911 recibió la alerta de una mujer acerca de dos sospechosos que llegaron hasta el ingreso de su casa en el barrio Berno.

A raíz del aviso, de manera urgente alrededor de las 0.30 se constituyó una comisión policial en el domicilio de la denunciante, quien fue entrevistada y aseguró que dos sujetos llegaron a su inmueble para, aparentemente, dialogar con ella. Fue entonces, que salió hasta la vereda y uno esgrimió una presunta arma de fuego y la amenazó.

Luego de la acción intimidante los sujetos se fueron en una motocicleta, a los cuales la mujer describió para que la Policía los ubique. Así fue cómo se activó un rastrillaje por las calles cercanas a la vivienda de la damnificada, el cual permitió encontrarlos en la esquina de las calles Sarmiento y Lamadrid.

En ese contexto, los uniformados del Cuerpo de Infantería procedieron a detener a los dos implicados y trasladarlos a la Seccional 8°. Tras una requisa, incautaron un arma blanca y una pistola de juguete.

En la unidad, fue consultada la identidad de los sospechosos y se pudo saber que uno de ellos contaba con antecedentes y se encontraba con una medida de libertad bajo caución. Finalmente, los detenidos quedaron alojados a disposición de la Justicia.