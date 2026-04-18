Aprehendido tras intentar ingresar a una vivienda

Efectivos detuvieron a un hombre que poseía tres armas blancas y que intentó ingresar a un domicilio, en la ciudad capital.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 2.45 sobre un tramo de la avenida Eva Perón del barrio San Pedrito.

Fue en esas circunstancias que un llamado alertó a las autoridades sobre la presencia de un sujeto que intentaba ingresar a una vivienda, por lo que una comisión policial se dirigió al lugar de inmediato.

Allí, interceptaron al inculpado de 39 años y tras realizarle una requisa, descubrieron que tenía oculto entre sus prendas tres armas blancas.

Por tal motivo fue trasladado a la Seccional 6°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La mencionada sede policial quedó a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.