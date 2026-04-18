Efectivos policiales buscan una camioneta secuestrada

Efectivos policiales buscan una camioneta que tiempo atrás tenían en calidad de secuestro en el predio del Hotel de Turismo de la localidad de Tilcara. Este faltante fue notado mediante un aviso de venta en la red social Facebook, en donde se ofrecía el mismo rodado.

El curioso hecho fue detectado días pasados, en momentos que los uniformados fueron alertados acerca de un grupo de compra y venta de autos usados de Facebook. En el mismo, un usuario ofrecía una camioneta marca Toyota Hilux color gris que tenía un sector dañado como consecuencia de un choque.

En ese contexto, agentes policiales indagaron en ese rodado y lograron constatar que se trataba de un vehículo que se encontraba en calidad de secuestrado conforme a las directivas de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Humahuaca. Además, el propietario del mismo es un hombre domiciliado en la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y que había sufrido un siniestro vial tiempo atrás en la jurisdicción de la Unidad Regional 3.

Por otro lado, se encuentra especificado que el secuestro fue un procedimiento realizado por la Seccional 14° de Tilcara, pero que como en la dependencia no contaban con espacio físico estaba a resguardo en el predio del Hotel de Turismo desde el 2 de septiembre de 2024. Tras estos datos relevados, alrededor de las 10.30 un agente se dirigió al lugar mencionado y pudo constatar que no se encontraba la camioneta en cuestión.

Minutos más tarde, fue el momento de comunicarse con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se inicien las actuaciones sumarias de prevención y que se realice la solicitud de colaboración a la Brigada de Investigaciones de la localidad de Maimará para la búsqueda de la camioneta Toyota Hilux que estaba en calidad de secuestrada.