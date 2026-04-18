Automovilista cayó a un canal de riego

Automovilista perdió el control del rodado y cayó a un canal de riego, en la ciudad de San Pedro. Arrojó resultado negativo al test de alcoholemia y de manera fortuita no sufrió lesiones de consideración.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró ayer alrededor de las 3.45 en el canal San Pedro, a la altura del Club Sociedad de Tiro y Gimnasia.

Fue en esas circunstancias que un joven de 29 años conducía un automóvil Volkswagen Gol y por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado y cayó, desde unos seis metros de altura, al canal de riego.

Un llamado telefónico alertó al Sistema de Emergencias 911 y una comisión de efectivos policiales se constituyó en el lugar, donde constató que el rodado cayó sobre sus cuatro ruedas y que su conductor pudo salir por sus propios medios.

Personal del Same asistió al protagonista, que de manera fortuita no presentaba lesiones de consideración y no fue necesario su traslado a un nosocomio.

El automovilista también fue sometido a un test de alcoholemia, por personal de Seguridad Vial, que arrojó resultado negativo.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y luego, personal del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 2 removieron el vehículo.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 26°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.