Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor

La comunidad de Calilegua se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de un empleado municipal que fue aplastado por un tractor.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró ayer cerca del mediodía en la intersección de las calles José María Fascio y Ramírez de Velasco, en la mencionada ciudad del departamento Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre que fue aplastado por un tractor que remolcaba un tanque atmosférico, por lo que una comisión de efectivos policiales y personal del Same se dirigió al lugar de inmediato.

Lamentablemente, los paramédicos solo pudieron constatar que la víctima carecía de signos vitales y que la muerte se habría producido al instante, debido a la gravedad de las heridas. Posteriormente, fue identificada por la Policía como Héctor Domingo Barrios, empleado municipal de Calilegua.

El conductor del tractor relató a los efectivos policiales que remolcaba el tanque atmosférico y en un momento determinado, por causas que se buscan establecer, su compañero fue aplastado.

Asimismo agregó que un vecino que se percató del episodio aportó algunas herramientas y juntos lograron sacar a la víctima, pero no reaccionaba.

En el lugar trabajaron los efectivos del departamento de Criminalística que realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del hecho.

Mientras que personal de Seguridad Vial sometió al conductor a un test de alcoholemia, cuyo resultado aún no trascendió.

Posteriormente, personal de Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima a la morgue del hospital "Oscar Orias" de Libertador General San Martín.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo del personal policial de la Unidad Regional 4.