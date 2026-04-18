Pareja detenida por el delito de trata de personas

Una pareja fue detenida por el delito de trata de personas con explotación sexual, en la provincia de Salta. Dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron rescatadas. Los inculpados arreglaban encuentros a través de las redes sociales y obligan a las víctimas a asistir.

Según la pesquisa, los inculpados arreglaban encuentros a través de redes sociales y obligaban a las víctimas a asistir.

La investigación comenzó en agosto de 2024, cuando el 911 de la ciudad de Salta recepcionó una denuncia sobre el delito de trata de personas con explotación sexual sobre dos mujeres. Ante ello, la Fiscalía Federal de Salta dispuso que se realizará entrevistas para verificar el delito e identificar a los posibles proxenetas.

Posteriormente, la Fiscalía autorizó que el Grupo de Análisis Criminal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta" de Gendarmería Nacional continuará con las pesquisas para dar con el paradero de los involucrados.

Los efectivos se abocaron en el análisis de la línea telefónica y redes sociales de uno de los sospechosos, como así también llevaron a cabo actividades de vigilancia de los sindicados.

Así, se corroboró que la pareja inculpada arreglaba encuentros mediante redes sociales y que las víctimas eran obligadas a asistir, beneficiándose económicamente.

Consecuentemente, el Juzgado de Garantías N°1 de Salta libró una orden de allanamiento sobre dos domicilios, ubicados en la ciudad de Salta, que estaban vinculados a los sospechosos.

El pasado jueves al mediodía, los funcionarios detuvieron a un hombre y a una mujer. Durante el operativo también secuestraron seis celulares, dispositivos tecnológicos y de almacenamiento, dinero en efectivo, motocicletas y elementos de interés para la causa.

Además, en uno de los inmuebles rescataron a las dos víctimas que eran forzadas a realizar la actividad delictiva, las cuales quedaron al resguardo del Equipo de Antitrata de la Unidad de la Fuerza.