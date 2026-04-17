Solicitan que se reanude el proceso judicial contra Cristian "Pity" Álvarez y que se fije fecha para iniciar el juicio oral

El fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, pidió ayer que se reanude de manera inmediata el proceso judicial contra Cristian "Pity" Álvarez y que se fije fecha para iniciar el juicio oral a la brevedad. El músico está acusado de haber asesinado a un hombre en el barrio Samoré de Villa Lugano, en julio de 2018.

En su dictamen, la fiscalía propuso que las audiencias de debate no se extiendan más de tres horas, en línea con lo que fue la duración del recital que Álvarez dio en diciembre de 2025, ya que se trata de un lapso en el cual ha demostrado “ser capaz de manejar, con un adecuado trabajo sobre sus competencias de organización, su atención y concentración”.

El músico llegó a juicio acusado del homicidio agravado de Cristian Díaz y, además, está acusado de haber privado de su libertad, con violencia y amenazas, a su manager y a una amiga en noviembre de 2016. En 2021, se suspendió por primera vez el proceso en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se suspendió el proceso nuevamente por su estado de salud.

Desde ese momento, el músico es evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa. En su dictamen, el fiscal Abraldes destacó que en marzo de este año, un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”.

Por otra parte, los peritos de la defensa argumentaron que no se encuentran dadas las condiciones para sostener “con suficiencia técnica” cómo será el desempeño cognitivo del acusado durante el debate.

La postura del MPF

En el dictamen presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, el fiscal Abraldes ponderó las conclusiones a las que arribaron los integrantes del CMF y consideró que se ven respaldadas incluso por las apariciones públicas de Álvarez, particularmente el concierto que brindó en diciembre de 2025 en la provincia de Córdoba. “Se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración”, señaló.

“El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Alvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, recalcó.

Recordó que dentro del informe oficial, los peritos consideraron que, si bien el juicio oral es una instancia “potencialmente estresora” para las personas, no es algo determinante como para considerar que pueda comprometer la salud del implicado. “Lo expuesto permite concluir que la reanudación del proceso no necesariamente impactará negativamente en la psiquis del acusado, o, al menos, que el riesgo no es distinto de aquel que lleva ínsita la instancia del juicio para el común denominador de las personas”, puntualizó el fiscal Abraldes.

“Del mismo modo que Cristian Álvarez debió organizar su esquema de actividades diarias para trasladarse a la provincia de Córdoba, ensayar con sus músicos, probar sonido y, luego, brindar un recital durante aproximadamente 3 horas sin interrupciones (respetando para todo ello un cronograma), deberá también —en coordinación con su defensa técnica— organizar su esquema de actividades para enfrentar el desarrollo del debate oral y público”, resumió.

Por otra parte, pidió al tribunal que rechace una solicitud que presentó la defensa del imputado para que se realice “ una evaluación neuropsicológica profunda”. Para la fiscalía, se trata de un planteo que busca “la suspensión indefinida del juicio oral y público”.

“La lógica contenida es la siguiente: hacer evaluación nueva, esperar resultados, iniciar tratamiento, esperar evolución y reevaluar. Resultado final: el juicio no empieza nunca”, puntualizó y agregó que el músico ya anunció la realización de un nuevo show en mayo en la ciudad de Rosario, cuyas entradas incluso ya están a la venta.

“El Kempes de final de año ya no es un hecho aislado. Queda expuesta la capacidad sostenida de planificación, ejecución y reiteración de actividades complejas. Y todavía más, las incertidumbres de los peritos y su defensor no son las del propio Álvarez ni su familia ni su grupo económico: hay proyección de funcionamiento futuro estable. 9 de mayo: nuevo concierto, nuevo negocio. Sus capacidades son selectivas y pretenden la elusión implícita de la jurisdicción del tribunal”, concluyó el fiscal.