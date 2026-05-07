Esto lo aprendí de los grupos de anónimos a los que asistí en varias oportunidades en mi vida. Lo considero, personalmente, como una regla de oro; y por eso deseo compartir algunos conceptos que me parecen valiosos y al incorporarlos en mi vida, sin duda alguna le agregaron bienestar. Hay momentos en la vida en los que todo parece demasiado. Demasiadas decisiones, demasiadas preocupaciones, demasiadas emociones acumuladas que no siempre sabemos cómo ordenar. La mente se acelera, se proyecta hacia un futuro incierto o se queda atrapada en un pasado que ya no podemos modificar. Y en medio de ese torbellino interno, olvidamos algo tan simple y tan poderoso como vivir un día a la vez. Decirlo puede sonar fácil, incluso repetido. Pero llevarlo a la práctica implica un ejercicio profundo de conciencia, de presencia y, sobre todo, de humildad. Porque vivir un día a la vez no es resignarse ni conformarse, tampoco es dejar de soñar o de proyectar. Es, en realidad, aprender a habitar el único tiempo que verdaderamente tenemos: el hoy. Muchas veces cargamos con un peso que no nos corresponde. Nos preocupamos por lo que podría pasar mañana, anticipando escenarios que todavía no existen. Y en esa anticipación, nuestro cuerpo reacciona como si aquello ya estuviera ocurriendo. Nos tensionamos, angustiamos, agotamos. También sucede lo contrario: quedamos enganchados en lo que ya fue, en decisiones tomadas, en palabras dichas o no dichas, en oportunidades que creemos haber perdido. Y así, entre el pasado y el futuro, el presente se nos escapa. Vivir un día a la vez es un acto de cuidado hacia uno mismo. Es reconocer nuestros límites humanos. No podemos resolver toda nuestra vida en un solo día. No podemos tener todas las respuestas hoy. No podemos controlar todo lo que vendrá. Pero sí podemos hacernos cargo de este día, de este momento, de este paso. Cuando logramos traer la atención al presente, algo empieza a ordenarse. Lo que parecía inmenso se vuelve más abordable. Las preocupaciones se acomodan en su justa medida. Las emociones encuentran un espacio donde ser escuchadas sin desbordar. Es como si la vida, en lugar de ser una carga insoportable, se transformara en una secuencia de pequeños pasos posibles.

Un día a la vez también nos invita a cambiar la manera en que nos hablamos. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Queremos estar bien ya, haber superado lo que duele, tener claridad absoluta, ser productivos, ser fuertes, ser todo al mismo tiempo. Y cuando no lo logramos, aparece la frustración, la culpa o la sensación de insuficiencia. Pero ¿qué pasaría si en lugar de exigirnos tanto, nos preguntáramos qué necesitamos hoy? No mañana, no en un mes, no en un año. Hoy. Tal vez hoy necesitamos descansar, hablar con alguien. Tal vez llorar, o salir a caminar, o simplemente hacer lo mínimo indispensable. Y eso está bien. Porque cada día tiene su propio ritmo, su propia energía, su propia verdad. Hay días en los que nos sentimos con fuerza, con claridad, con ganas de avanzar. Y hay otros en los que todo cuesta más. Vivir un día a la vez implica aceptar esa variabilidad sin juzgarnos. Entender que no todos los días tienen que ser iguales, ni productivos, ni luminosos. Algunos días son simplemente para atravesar. Y atravesar también es una forma de avanzar. Este enfoque también transforma nuestra relación con los procesos. Muchas veces queremos resultados rápidos. Queremos ver cambios inmediatos, soluciones definitivas, certezas. Pero la vida no funciona así. La mayoría de los procesos importantes son graduales, silenciosos, casi imperceptibles en el día a día. Y es justamente viviendo un día a la vez como esos procesos se sostienen. Cuando alguien está atravesando un duelo, una crisis, un cambio importante o una etapa de incertidumbre, pensar en el largo plazo puede resultar abrumador. En esos momentos, reducir la mirada al día presente puede ser un gran alivio. "Hoy voy a hacer lo que pueda con lo que tengo." Esa frase sencilla puede convertirse en un sostén. También es una manera de volver a confiar. Porque cuando estamos desbordados, solemos perder la sensación de que podemos con la vida. Todo parece demasiado. Pero cuando empezamos a transitar día por día, paso a paso, vamos recuperando esa confianza interna. Vamos comprobando que, aunque no tengamos todo resuelto, sí podemos atravesar este día.

Vivir un día a la vez no significa dejar de tener responsabilidades ni ignorar lo que hay que hacer. Significa organizar nuestra energía de una manera más realista. En lugar de intentar abarcar todo, elegimos priorizar. ¿Qué es importante hoy? ¿Qué es necesario? ¿Qué puede esperar? Estas preguntas nos ayudan a enfocar y a no dispersarnos en mil direcciones.

Hay algo profundamente amoroso en este modo de vivir. Es una forma de tratarnos con más paciencia, con más comprensión. Es permitirnos ser humanos, con nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Es dejar de pelearnos con el tiempo y empezar a aliarnos con él. Además, cuando nos anclamos en el presente, también se abre la posibilidad de disfrutar más. Porque no todo es preocupación o tarea pendiente. En el hoy también hay pequeños momentos de belleza: una conversación, una sonrisa, un mate o un té compartido, el silencio, una canción, el aire en la cara. Pero para percibir todo eso, necesitamos estar presentes. Muchas veces esos momentos pasan desapercibidos porque estamos mentalmente en otro lugar. Y sin darnos cuenta, dejamos de registrar lo que sí está bien, lo que sí funciona, lo que sí nos sostiene.

Vivir un día a la vez también es una invitación a ampliar la mirada, a no quedarnos solo con lo que falta. Este enfoque no elimina las dificultades, pero cambia la manera en que las atravesamos. Nos da más recursos internos. Nos permite responder en lugar de reaccionar. Nos ayuda a no sumar sufrimiento innecesario al sufrimiento que ya existe. También tiene que ver con soltar la ilusión de control absoluto. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y cuando intentamos controlar todo, terminamos agotados y frustrados. En cambio, cuando nos enfocamos en lo que sí podemos hacer hoy, recuperamos una sensación de poder personal más sana y más real.

A veces, vivir un día a la vez también implica tomar decisiones que venimos postergando. Porque cuando dejamos de mirar todo el panorama abrumador, podemos enfocarnos en el próximo paso. No necesitamos tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitamos dar el siguiente paso posible. Y en ese avanzar, algo se va acomodando. No siempre de la manera que imaginábamos, pero sí de una manera que podemos habitar. Es importante aclarar que este modo de vivir no es una fórmula mágica ni algo que se logra de un día para el otro. Es una práctica. Habrá días en los que nos resulte más fácil, y otros en los que volvamos a engancharnos con el pasado o el futuro. Y está bien. No se trata de hacerlo perfecto, sino de volver, una y otra vez, al presente. Tal vez puedas empezar con algo simple.

Al comenzar el día, preguntarte: ¿cómo quiero transitar este día? No desde la exigencia, sino desde la intención. Y al terminarlo, reconocer qué pudiste hacer, qué sentiste, qué aprendiste. Sin juicio. Solo observando. También puede ayudar detenerse unos minutos en medio de la rutina. Respirar conscientemente, registrar el cuerpo, observar los pensamientos sin engancharse. Esos pequeños momentos de pausa son anclas que nos devuelven al presente.

Un día a la vez es, en definitiva, una manera de vivir más conectados con nosotros mismos. Más atentos, más presentes, más reales. Es una invitación a dejar de correr detrás de todo y empezar a caminar con lo que hay. Porque la vida no ocurre en el pasado ni en el futuro. Ocurre acá. En este instante. En este día. Y tal vez, si logramos habitar este día con un poco más de conciencia, de paciencia y de amor, mañana se irá construyendo casi sin que nos demos cuenta. Paso a paso. Día a día. Un día a la vez. Namaste. Mariposa Luna Mágica. (gotasygotitasjujuy@gmail.com).