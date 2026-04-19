África: riqueza bajo tierra, pobreza en la superficie

África no es solo un continente más en el mapa global. Es, en muchos sentidos, el continente madre. Allí se originó la humanidad, allí comenzaron los primeros procesos de organización social y allí se forjaron algunas de las civilizaciones más antiguas de la historia. Sin embargo, ese mismo territorio que dio origen a la vida y a la diversidad cultural del planeta es hoy uno de los más disputados y, al mismo tiempo, uno de los más incomprendidos. La paradoja es tan potente como incómoda: el continente que dio origen al mundo moderno sigue luchando por encontrar su lugar en él.

El primer dato es demográfico: hoy tiene más de 1.400 millones de habitantes y, hacia 2050, uno de cada cuatro habitantes del mundo será africano. En un planeta donde Europa envejece y Asia desacelera su crecimiento poblacional, el continente aparece como el principal reservorio de fuerza laboral, consumo y expansión urbana futura. No es solo un dato estadístico: es un factor de poder.

El segundo eje es económico, y aquí aparece la clave geopolítica. Porque concentra cerca del 30% de las reservas minerales del planeta, incluyendo coltán (mineral crítico para la fabricación de dispositivos electrónicos y sistemas tecnológicos avanzados), cobalto, litio, oro, diamantes, cobre y tierras raras, todos esenciales para la transición energética, la industria tecnológica y la inteligencia artificial. A esto se suman recursos energéticos -petróleo, gas y renovables- y grandes extensiones de tierra fértil (con cerca del 60% de las tierras cultivables no utilizadas del mundo).

Por todo eso y mucho más, África dejó de ser vista como un problema para convertirse en una oportunidad estratégica global. Y ahí comienza la verdadera disputa. El rol de Europa sigue siendo determinante, aunque menos visible que en el pasado. Las antiguas potencias coloniales -principalmente Francia, Reino Unido, Bélgica y Portugal- mantienen vínculos económicos, políticos y culturales profundos con muchas de sus excolonias. A través de inversiones, comercio, cooperación y presencia institucional, Europa continúa influyendo en sectores clave como energía, minería y finanzas. En particular, Francia ha sostenido durante décadas una fuerte presencia en África occidental, combinando intereses económicos con estrategias de seguridad. Sin embargo, este vínculo también genera tensiones: en varios países africanos crece el rechazo a lo que se percibe como una continuidad de la dependencia colonial bajo nuevas formas; lo que ha abierto espacio para la entrada de nuevos actores como China y Rusia. De este modo, Europa se encuentra en una posición ambigua: ya no domina como antes, pero tampoco ha dejado de ser un actor central en la disputa por el futuro del continente.

En cambio, durante las últimas dos décadas China viene desplegando una estrategia basada en infraestructura, financiamiento y acceso a recursos: carreteras, puertos, ferrocarriles, proyectos energéticos y la primera base militar permanente establecida en el extranjero que se encuentra en Yibuti, en el Cuerno de África, y entró oficialmente en funcionamiento el 1 de agosto de 2017; consolidando la presencia en gran parte del continente. Pero el objetivo también es asegurar cadenas de suministro, mercados futuros y posicionamiento geopolítico. De esta manera sigue siendo el mayor socio comercial del continente por 15 años consecutivos. El comercio bilateral alcanzó un récord de 282.100 millones de dólares en 2023 y ascendió a 348.000 millones en 2025.

Frente a esto, Estados Unidos busca recuperar terreno. Más que competir en infraestructura, intenta consolidar alianzas estratégicas, limitar la influencia china y asegurar el acceso a minerales críticos, claves para su seguridad tecnológica y militar. La disputa ya no es solo comercial: es una competencia por la hegemonía global. Por ello, entre 2001 y 2024, USAID destinó aproximadamente 131.600 millones de dólares a sectores como salud (VIH/SIDA, malaria), agricultura y protección humanitaria.

En paralelo, Rusia juega otro partido. Su presencia es menor en términos económicos, pero relevante en el plano militar y de seguridad. A través de acuerdos bilaterales y cooperación en defensa, busca consolidar influencia en regiones estratégicas del continente. En ese sentido es el aliado principal de las juntas militares en Malí, Burkina Faso y Níger, proporcionando formación, armamento y protección directa frente a grupos insurgentes.

El resultado es claro: África se ha convertido en un escenario de competencia entre potencias, donde cada actor proyecta su modelo de poder. Sin embargo, este escenario de oportunidades convive con una realidad mucho más compleja: la persistencia de conflictos internos que amenazan con frenar ese potencial. El caso de Sudán es uno de los ejemplos más dramáticos, con una guerra interna que ha provocado miles de muertos, millones de desplazados y una crisis humanitaria de gran escala. Pero no es un caso aislado porque el Sahel hasta el Cuerno de África, pasando por regiones de África Central, los conflictos armados, la fragilidad institucional y las disputas por el control de recursos siguen siendo una constante. El riesgo no es solo el atraso, sino que el continente quede atrapado en una dinámica donde el conflicto impide el desarrollo y este nunca logra consolidarse.

A esto se suma otro elemento clave: el rol de las propias élites africanas. La descolonización fue un proceso necesario frente a sistemas de dominación externa, pero décadas después los resultados son desiguales. En muchos países, las élites políticas y económicas no lograron construir instituciones sólidas ni diversificar sus economías. Hoy, más del 35% de la población del África subsahariana vive en pobreza extrema, y el continente concentra cerca del 60% de la pobreza global, a pesar de su riqueza en recursos. Esta contradicción muestra una tensión profunda: mientras se reclama autonomía frente a actores externos, persisten estructuras internas que reproducen dependencia y desigualdad. La corrupción en África es un desafío sistémico que desvía más de 100 mil millones de dólares anuales y afecta a unos 75 millones de personas que pagan sobornos para acceder a servicios básicos.

Los datos de desplazamiento refuerzan este diagnóstico, ya que concentra decenas de millones de personas desplazadas, entre refugiados y desplazados internos. Millones de personas son obligadas a abandonar sus hogares por conflictos, violencia o crisis estructurales, muchas veces sin salir de sus propios países. Estos números reflejan algo más que crisis humanitarias: cuando los Estados no logran garantizar seguridad, estabilidad y oportunidades, terminan expulsando a su propia población. La pregunta de fondo es si África será el nuevo motor del crecimiento global o el nuevo territorio de disputa permanente entre potencias. La respuesta no depende solo de factores externos, sino de las decisiones internas del continente. Porque tener recursos no garantiza desarrollo. Lo que define el resultado es quién los controla y cómo se gestionan.

Y en ese escenario, América Latina tiene una oportunidad que va más allá de la geopolítica tradicional: reconstruir un vínculo con África desde la historia, la cultura y el desarrollo compartido. No solo porque alguna vez fueron un mismo territorio en la antigua Pangea, sino porque millones de latinoamericanos llevan en su identidad una herencia africana profunda, muchas veces invisibilizada o negada. América Latina y África podrían pensarse no como periferias aisladas, sino como regiones complementarias, con potencial para construir cadenas de valor propias, cooperación tecnológica y acuerdos sur-sur que reduzcan la dependencia externa. África ya no es ignorada. Es observada, buscada, disputada. Todos saben lo que tiene y pocos entienden lo que puede ser. Y ahí está el punto crítico: mientras el mundo avanza para asegurarse su futuro en el continente, África todavía define el suyo. Porque en el siglo XXI, la diferencia no la marcan los recursos, sino quién los controla. África no carece de recursos ni de potencial; lo que aún está en disputa es quién ejerce el poder sobre ellos. . . y quién paga el costo de no hacerlo.