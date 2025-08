Qué efectos tiene sobre los hijos, las peleas frente a ellos

Por MARÍA LAURA LEZAETA, Psicóloga infantil (*)

Cuando en las relaciones de pareja se hacen presentes las discrepancias en torno a un tema o una situación, estas pueden desencadenaren un momento de tensión y de pelea y la forma en que se lleve a cabo dicho conflicto es lo que marcará la diferencia sobre la magnitud y el efecto que tendrá no solo para dicho vínculo sino también para quienes presencian dicha situación, siendo los hijos quienes muchas veces quedan "atrapados" por ese clima de malestar y enojo de sus padres. En ese sentido, es importante tener presente que cuando estos conflictos se dan dentro del ámbito familiar y en presencia de los hijos, tenemos que como adultos reconsiderar nuestro comportamiento cuando formamos parte de una discusión, ya que si no trabajamos en nuestro modo de reaccionar y en nuestras conductas podremos generar diversos efectos negativos en la salud emocional de los niños.

En algunos casos, hay parejas que apelan a maneras para nada saludables como por ejemplo a los gritos para resolver sus conflictos, se ponen violentos entre ellos, incluso permanecen varios días ignorándose, sin hablarse, generando mucha angustia y malestar en sus hijos, quienes muchas veces si bien desconocen el motivo o los motivos específicos de dicha pelea, captan de todos modos y absorben todo ese malestar al cual se encuentran expuestos. Cuando este tipo de situaciones se vuelve un patrón habitual como forma de resolución de conflictos, esto puede generar efectos dañinos y negativos no solo en la salud emocional de los niños sino también en su desarrollo. Diversos estudios revelan que cuando los niños están expuestos de manera recurrente a un clima de violencia y conflictos entre sus padres, algunos de los posibles problemas que pueden llegar a tener son: cuadros de ansiedad, problemas de comportamiento y de sueño. En este sentido, es importante que como adultos seamos conscientes y tengamos siempre presente que es nuestra responsabilidad garantizar y preservar su seguridad tanto física como emocional. Para ello, el modo en que resolvamos los conflictos en la pareja será crucial para que estos no interfieran generando daños emocionales en la vida de ellos.

Otro de los aspectos a tener presente, es que si queremos que nuestros hijos aprendan a resolver sus propios conflictos de manera saludable, estableciendo limites a los demás y comunicando sus necesidades y opiniones de manera asertiva, tenemos que predicar con el ejemplo, ya que seremos para ellos sus primeros y principales modelos de aprendizaje. En este sentido, es necesario e importante que podamos abordar dichos momentos de discusión sin levantar la voz, apelando al diálogo y a la reflexión, siendo este un modo saludable de resolución de conflictos que tendrá un efecto positivo en los niños. El mensaje que les estaremos transmitiendo es que puede haber dos puntos de vista distintos sobre un tema, y que pueden discutirlo entre ellos y negociarlo, apelando a una comunicación asertiva.

Si bien los conflictos forman parte de las relaciones humanas, es importante que como adultos propiciemos espacios para hablar de ciertos temas sin la presencia de los chicos y comprender que siempre es importante explicarles, más aún cuando nos demos cuenta que ellos están angustiados, estresados o nerviosos porque perciben nuestro estado de ánimo, que cuando tenemos conflictos en la pareja no significa que no nos queramos como padres y que no es culpa de ellos que tengamos discusiones o discrepancias en la relación.

(*) Es autora del libro "Emocionadamente" y cofundadora de Juegología (@juegologia), donde desde hace varios años equipan y capacitan a profesionales de la salud y familias con herramientas lúdicas y terapéuticas para trabajar diferentes áreas cognitivas, emocionales y sociales en niños.