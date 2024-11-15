Los 9 héroes jujeños del Ara San Juan

Ocho años han pasado desde que el submarino ARA San Juan desapareciera en las gélidas aguas del Atlántico Sur, llevándose consigo a 44 tripulantes, entre ellos nueve valientes jujeños. Esta tragedia, que conmocionó a todo el país, dejó una profunda herida en el corazón de las familias y amigos de los fallecidos, especialmente en la provincia norteña, donde la pérdida de estos jóvenes se siente como una ausencia irreparable. Hoy, los recordamos en un nuevo y triste aniversario de la tragedia.

Cabo segundo Aníbal Tolaba : Aníbal vivía en El Chingo. Se graduó como Cabo Segundo en la Armada en 2012, especializándose en Sonares. A los 25 años, fue una de las víctimas más jóvenes del ARA San Juan. Su familia, oriunda de Jujuy, recibió su última foto desde Ushuaia. En un hito para las familias de los fallecidos, la Justicia condenó a la ART de la Armada a indemnizar a los familiares de Aníbal con 7 millones de pesos.

Cabo principal Leandro Fabián Cisneros: Juan, vecino del barrio Coronel Arias y submarinista de la Armada Argentina, falleció trágicamente a los 28 años en el hundimiento del ARA San Juan. Con una destacada trayectoria de siete años en la marina, los últimos dos los había pasado en Mar del Plata, especializándose en inmersiones profundas. Recientemente casado con Marisa, también integrante de la Armada, era un joven lleno de vida y futuro.

Cabo principal Daniel Alejandro Polo: Nacido en San Pedro de Jujuy en 1986, el marinero se mudó a Mar del Plata con su esposa Verónica. Padre de dos niñas, sirvió en la Armada desde 2008. A pesar de estudiar contabilidad, eligió la vida marítima. Su última misión fue en el ARA San Juan, donde debía cumplir 31 años. Sus familiares, incluyendo a su abuela de 85 años, esperaron noticias en Mar del Plata tras su desaparición.

Cabo principal Hugo Dante César Aramayo: Originario de San Salvador de Jujuy, nació el 15 de octubre de 1984. Su pasión por el mar lo llevó a participar en el XLII Viaje de Instrucción de la Armada Argentina a bordo de la Fragata Libertad en 2011. En reconocimiento a su servicio y sacrificio, Palpalá lo declaró Ciudadano Ilustre. Su legado perdura en el corazón de sus vecinos, quienes lo recuerdan con profundo respeto y afecto.

Cabo principal Franco Javier Espinoza: Originario de San Salvador de Jujuy, el marino de 33 años se desempeñaba como tripulante del submarino desde hacía más de cinco años. Con una hija de cinco años, estaba radicado en Mar del Plata, ciudad donde se había formado como submarinista. A lo largo de sus trece años de carrera naval, había prestado servicio en diversas bases, incluyendo Puerto Belgrano y Buenos Aires.

Cabo principal Mario Armando Toconas: Nacido el 8 de marzo de 1981 en San Salvador de Jujuy y se crió en la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, junto a sus cinco hermanos. Mario se llamaba Armando por un tío marino que vivía en Buenos Aires y al que solo conoció a través de las historias que le contaba Leoncia, su mamá. Esas anécdotas y su devoción por el mar que conoció en Río Negro lo condujeron a la Armada. Había cursado en la Escuela Industrial Técnica Nº 7, donde prefirió seguir la Electromecánica como especialidad. El 31 de marzo de 2003 ingresó a las fuerzas y luego se mudó a Mar del Plata donde vivía junto a su familia. Tenía 36 años, era padre de un Ryan de 8 años y su esposa Ruth estaba embarazada: seis meses después de la desaparición del submarino nació María Luz.

El municipio de la ciudad en la que se crió le hizo un homenaje en el monumento emplazado en la costanera de Playas Doradas. Cada noviembre su familia se reúne para rendirle tributo al único rionegrino que murió en el ARA San Juan.

Suboficial primero Víctor Hugo Coronel: Nacido en la localidad jujeña de Calilegua el 3 de mayo de 1978, Víctor Hugo Coronel encarnó la vocación de servicio desde temprana edad. Su espíritu solidario lo llevó a abrazar la carrera militar, especializándose en enfermería. En 2017, se desempeñaba como Suboficial del Cargo Sanidad a bordo del submarino ARA "San Juan", donde era el encargado de velar por la salud de sus compañeros, también era un hombre de familia, casado y padre de dos hijos.

Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera: Nació el 30 de noviembre de 1978 en Palpalá, una ciudad jujeña marcada por la minería. Criado en las cercanías de la Mina 9 de Octubre, cursó sus primeros estudios en la Escuela 434, hoy “Minero Jujeño”. Abandonó su hogar a los 20 años para sumarse a la Armada, en busca de mejorar la situación económica de su familia. Tras una década de servicio, principalmente en el ARA San Juan, donde se desempeñaba en control de tiro, perdió la vida en el trágico suceso de 2017. Mayor de siete hermanos, su trayectoria naval lo llevó por distintas bases del país, como Buenos Aires, Puerto Belgrano y Mar del Plata.

Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla: Jorge Luis, jujeño de 30 años radicado en Mar del Plata desde 2012, soñaba con la Armada desde niño. Su primera travesía en un submarino, el ARA San Juan, lo sorprendió en Ushuaia el 6 de noviembre, cuando habló por última vez con su familia. Tenía planes de volver a Mar del Plata y pasar las fiestas en Jujuy.