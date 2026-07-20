Rescatan un chancho salvaje y un zorro que vivían como mascotas en Corrientes

Una cría de chancho salvaje y un zorro que vivián como mascotas atados en el patio de una vivienda de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, fueron rescatados por la Policía Rural, Islas y Ambiental Rural (PRIAR)

Tras tomar conocimiento de la situación, los efectivos se hicieron presentes en el lugar donde permanecían los animales, una casa del asentamiento del Barrio Yagua Rincón.

Al comprobar que estos vivían allí como mascotas desde hacía un mes y que, según averiguaciones, se hallaban en el interior de la casa rodeados por un cerco, fueron secuestrados por los efectivos con una orden de allanamiento de la Fiscalía interviniente.

Con la participación en la operación el médico veterinario de la Policía de Corrientes, el porcino será entregado a la Escuela de la Familia Agrícola como hembra reproductora, mientras que el zorro será entregado al Centro de Conservación Animal “Aguará”.

Por el hecho no hubo personas aprehendidas, aunque, según informaron, se iniciaron actuaciones en el marco de la ley de protección y conservación de la fauna silvestre argentina, que prohíbe la captura, tenencia y comercialización ilegal de especies silvestres.