La nieve llegó a San Luis, Córdoba y Tucumán

El frente frío vino acompañado de una nevada, inundando las redes sociales de fotos y videos de los paisajes cubiertos de nieve.

En nuestra provincia el manto blanco cubrió la zona de Molulo, un paraje del departamento de Tilcara, que la comunidad compartió a través de las redes sociales, logrando viralizarle porque cada vez que nieva en el norte jujeño es motivo de admiración por el fenómeno inusual y que llega de forma anticipada a la región que deja a toda la población sorprendida.

También en la provincia de San Luis, Córdoba y Tucumán experimentaron las primeras nevadas del año que llegaron de manera anticipada a las sierras y sorprendieron a vecinos y turistas durante la noche del viernes.

En territorio puntano, localidades como La Carolina, El Trapiche, La Florida, Sierra de Los Comechingones, Villa del Carmen y Valle de Pancanta registraron caída de nieve, dejando caminos, cerros y techos completamente blancos. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios mostraron la intensidad del fenómeno climático.

SIERRA DE LOS COMECHINGONES DE SAN LUIS



En Córdoba, la nieve también dijo presente en el Cerro Champaquí, el Valle de Calamuchita y el Camino de las Altas Cumbres. El fenómeno estuvo impulsado por una fuerte masa de aire frío que provocó un marcado descenso térmico en gran parte del centro del país.

CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES

Finalmente en la zona de Tafí del Valle de Tucumán también vivieron una jornada intensa de frío y nieve, tranformando los tradicionales paisajes en postales únicas.