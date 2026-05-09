Medicus será la nueva prepaga para Gendarmería y Prefectura, anunció la ministra Monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que la prepaga Medicus fue adjudicada mediante una licitación para brindar cobertura médica a los efectivos de la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.

“Hace una hora se firmó la adjudicación para que Medicus sea la prepaga de Prefectura y Gendarmería”, expresó Monteoliva en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann. La funcionaria detalló que el proceso licitatorio se realizó hace veinte días, y que la firma del contrato se concretó en las últimas horas.

El anuncio se da en un contexto de profunda crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOFSAS), que acumula importantes deudas, recortes en las prestaciones y permanentes reclamos por parte de los afiliados. Frente a ese panorama, Monteoliva destacó que la nueva cobertura es de “alto nivel, alta gama” y representa “un antes y después para la realidad de nuestra gente”.

La ministra adelantó además que la medida apunta primero a resolver la situación crítica de Prefectura y Gendarmería, y que la intención es “de a poco ir sumando al resto de las fuerzas”. “Garantizamos lo que tenemos que garantizarle a nuestras fuerzas”, reivindicó.