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“Milei sabe la verdad" dijo el jefe de gabinete

Manuel Adorni dijo que ahora no puede aclarar las acusaciones porque sería obstrucción de la investigación y advirtió “Cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio”

Jueves, 07 de mayo de 2026 22:02
MANUEL ADORNI DEFENDIÓ SU INOCENCIA EN "NEURA"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de su situación judicial y explicó por qué no puede dar explicaciones: "No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar".

En una entrevista en el streaming Neura, dijo que no le sorprende el respaldo del presidente Javier Milei. "Porque sabe la verdad", lanzó. También dijo que hubo otros casos judiciales en el que estuvieron involucrados miembros del Gobierno y "nadie habló". 

"Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así".

Adorni también se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, la senadora de La Libertad Avanza, quien pidió que presente su declaración jurada: "Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada".

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