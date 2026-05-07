Un frigorífico recibió 4.000 currículums para cubrir 60 puestos de trabajo

Fernando Majeras, propietario del frigorífico Don Theo, confirmó que recibió más de cuatro mil currículum para cubrir 60 puestos de trabajo para un nuevo establecimiento que abrirá en la localidad bonaerense de Moreno.

“Hay un poco más de cuatro mil, así que ahora tenemos una ardua tarea por delante de sentarnos a seleccionar”, señaló el empresario en diálogo con Radio Splendid.

Majeras explicó que la convocatoria fue sin límite de edad “porque creemos que tanto la gente joven que empieza tiene empuje, fuerza, y la gente más grande tiene experiencia”.

La oferta de trabajo se canalizó a través de redes sociales y motivó más de 10 cuadras de cola en la los alrededores del frigorífico, que aún está en construcción, lo que obligó a la policía a ordenarla.

"Hubo chicos de 18 años y gente de 70 y pico de años... muy, muy amplia la banda y muy movilizante”, confesó el dueño del frigorífico Don Theo.

Además, aseguró que "tratan de apostar siempre a crecer, a expandirnos. Yo siempre digo que lo que no adelanta atrasa, entonces tratamos de no quedarnos quietos.”

"Es un momento difícil, sí, no escapa a nadie eso, pero justamente ampliándonos y tratando de vender más es la manera de paliar eso y de estar listos cuando todo esto mejore", remarcó.