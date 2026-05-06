Suben los bonos argentinos tras la mejora en la calificación crediticia

Los bonos de la deuda pública argentina avanzan hasta un 2% en el inicio de las operaciones de este miércoles, luego de la mejora en la calificación que informó la agencia de análisis crediticio Fitch Ratings.

La decisión comunicada en las últimas horas elevó de “CCC+” a B- con tendencia estable la nota de los títulos soberanos, lo cual representa un paso al frente en la pretensión del país de volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

En paralelo y como respuesta este aumento de los bonos, el riesgo país cede a 526 puntos y se espera que la caída de extienda con el correr de la rueda, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

Según explicó la empresa en un comunicado, la mejora en la calificación responde a un avance estructural en los saldos fiscales y externos, así como a los avances en la agenda de reformas económicas y a la acumulación de reservas de divisas.

Por otro lado, destacó que el gobierno ha logrado avanzar en su agenda legislativa tras las elecciones de medio término de octubre de 2025, obteniendo apoyo para la reforma laboral y un presupuesto para 2026 centrado en el equilibrio fiscal.

No obstante, advirtió que pesar de las mejoras la posición de liquidez internacional sigue siendo baja y que la economía enfrenta una alta inflación y un historial de inestabilidad.

Asimismo, en las primeras operaciones, las acciones del panel MERVAL muestran un alza de 0,2%. En cambio los ADRs exhiben un comportamiento mixto.