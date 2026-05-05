ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza de uso doméstico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta en todo el país de una serie de productos de limpieza de uso habitual en los hogares de los argentinos. Así quedó plasmado en la Disposición 2491/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.

Allí, la Anmat prohibió "el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todas las presentaciones de los siguientes productos de la marca 'Agranel'".

Entre los productos vedados se encuentran "agua lavandina, agua lavandina en gel, agua lavandina ropa color, agua lavandina ropa blanca, clarificador, alguicida, cloro, cloro granulado disolución rápida, pastillas de cloro chicas triple acción, cera para piso, silicona interior para acabado de superficies, silicona exterior para acabado de superficies, desengrasante, quita manchas, quita sarro, quita cera, destapa cañerías, shampoo para autos, limpia vidrios, perfumina textil, ahuyenta mosquitos".

De acuerdo con la Anmat la decisión responde a la falta de registro sanitario indispensable para poder comercializar esta clase de productos y regirá hasta tanto se regularicen conforme a la normativa vigente.

La prohibición se originió a partir de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

Según el informe oficial, se constató la promoción y venta de estos productos en la página web de la empresa y a través de redes sociales, sin que cuenten con registro ante la autoridad sanitaria.

La investigación identificó que, además de la comercialización directa por internet, los productos se publicitaban con variantes que imitan marcas reconocidas, como suavizante tipo Vivere, jabón líquido tipo Ariel o gel tipo Harpic.

La autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires confirmó que los productos de Agranel tampoco cuentan con habilitación en su jurisdicción. Tras recibir notificaciones, el apoderado de la empresa reconoció que los productos objeto de la prohibición pertenecen a la firma. Las acciones de control incluyeron el envío de advertencias formales a los domicilios comerciales declarados en la web.

Frente a esta situación la Anmat dispuso la prohibición de la comercialización de estos productos con el objetivo de proteger la salud de los consumidores.