Caso Nahuá: detuvieron al abogado José Codazzi, vinculado al caso Loan, por presunto encubrimiento

La investigación por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme sumó un giro decisivo en las últimas horas: la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi por su presunto rol en el encubrimiento y la fuga del principal sospechoso, Josías Santos Regis.

El arresto se concretó el lunes por la noche y desde entonces Codazzi permanece bajo custodia de la Policía de Corrientes. Fue trasladado a la zona de San Isidro para reconstruir el recorrido que habría realizado el día en que desapareció el menor.

Según fuentes de la causa, el propio abogado reconoció ante la fiscalía haber trasladado tanto al niño como a su padre en su camioneta. Ese dato es considerado clave por los investigadores, que ahora buscan determinar con precisión el punto donde ambos habrían sido dejados para reorientar los operativos de búsqueda.

La pista principal se concentra en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 730, donde se intensificaron los rastrillajes en una zona rural cercana al paraje La Tercera. Allí trabajan efectivos policiales con apoyo de peritos y recursos tecnológicos.

La situación de Codazzi se complicó a partir de su propia declaración y de registros de cámaras de seguridad que muestran al menor y a su padre a bordo de su vehículo. La abogada querellante Daniela Zapata confirmó que ambos fueron trasladados hasta las inmediaciones de San Isidro.

Para la Justicia, el letrado habría facilitado la fuga de Santos Regis, ciudadano brasileño que además está bajo sospecha por un presunto intento de homicidio.

En ese marco, se ordenaron allanamientos tanto en su estudio jurídico como en su domicilio en la ciudad de Esquina.

Como parte de las medidas, la camioneta fue secuestrada y será sometida a peritajes en busca de rastros biológicos y otras evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido. No se descartan nuevas detenciones ni el análisis de dispositivos electrónicos en las próximas horas.

Mientras tanto, la búsqueda del nene continúa con intensidad y mantiene en alerta a toda la provincia. La causa sigue bajo un escenario de máxima complejidad, con la activación de la Alerta Sofía y el foco puesto en dar con el paradero de Nahuá lo antes posible.