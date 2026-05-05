El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia por espionaje ilegal contra Rodolfo Tailhade

El Gobierno denunció al diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade por presunto espionaje, tras sus dichos en el recinto de la Cámara baja sobre las rutinas de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La denuncia fue efectuada por Diego Hernán Goldman, en carácter de Subsecretario Legal del Ministerio de Seguridad Nacional y Mariana Gabriela Malvina Venesio en carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos, apoderada también del Ministerio de Seguridad Nacional. Mediante sorteo, la causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5.

"En los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación (en adelante "CPPN"), se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia, acción típica encuadrable en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley N° 25.520, por parte del diputado nacional Luis Rodolfo Tailhade", indica el escrito de 10 páginas al que accedió Clarín.

El diputado opositor había quedado el centro de la escena por su exposición contra el jefe de Gabinete cuando acudió al Congreso de la Nación el pasado 29 de abril para brindar su informe de gestión. Al hacer uso del espacio de preguntas, Tailhade acusó a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, de usar la custodia de la Policía Federal para llevar a sus hijos al colegio y para salidas nocturnas.

En ese momento, Adorni recogió el guante: "No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia. Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa".

Adorni había anticipado durante una entrevista con El Observador que la decisión del Gobierno de denunciar al Tailhade, al considerar que "todos los funcionarios están en peligro de ser espiados". Finalmente, la presentación en la Justicia llegó casi una semana después de las declaraciones del diputado en el recinto de la Cámara baja.

"Con independencia de las potestades constitucionales que amparan al diputado Thailade como legislador nacional, resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional", apuntaron en la denuncia.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron: "Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Sr. Jefe de Gabinete y su familia, agentes policiales que actúan con el sigilo propio y debido al cometido funcional que les fuera eventualmente asignado".

"En efecto, de resultar ciertas las alusiones efectuadas en el recinto, el diputado Thailade se habría valido de medios ilegítimos para conocer en todo momento los movimientos de la familia del Sr. Jefe de Gabinete, la custodia policial asignada, y, con ello, habría franqueado su seguridad", sentenciaron.

En ese marco, la denuncia plante: "La obtención y recopilación de la información que el diputado reveló públicamente presentaría serios riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520".

"Esto cobra aún más relevancia de tratarse de tareas de espionaje ilegal sobre la vida privada del Sr. Jefe de Gabinete. Ello no solo constituiría una intromisión ilegítima en la esfera de Intimidad de un funcionario público, sino que trascendería ese plano Individual y se proyectaría como una conducta que compromete directamente a la Seguridad Nacional. Esto así ya que el cargo referido integra el núcleo central del sistema de toma de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, de manera que el Sr. Jefe de Gabinete maneja información estratégica, sensible y, en muchos casos, Clasificada, de alta importancia para los intereses del Estado Nacional", puntualizaron en el texto presentado ante la Justicia.

Desde el Ministerio plantearon que "la Seguridad Nacional no se limita a la defensa frente a amenazas externas, sino que abarca también la protección del funcionamiento regular, autónomo y libre de coacciones de los órganos de gobierno. De esta manera, cualquier práctica de inteligencia realizada al margen de la ley, sin control judicial y con fines ajenos a los previstos normativamente, distorsiona los mecanismos institucionales diseñados para resguardar dicha seguridad".

"Cuando esas prácticas se dirigen específicamente a quienes ocupan posiciones clave dentro de la estructura estatal, el riesgo se intensifica, ya que se abre la posibilidad de injerencias indebidas en el ejercicio del poder público", subrayaron.

En este marco, corresponde que el Poder Judicial "indague sobre la actividad del mencionado diputado nacional y la eventual participación de otros sujetos u organizaciones, así como la posible circulación o transferencia de la información obtenida, y el alcance de las diligencias o acciones que habrían sido desplegadas en dicho contexto".

A modo de conclusión, solicitaron a "la justicia federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados, y eventualmente, las personas responsables de su comisión, y cualquier otro delito de acción pública que podría haberse cometido".

En las redes sociales, Tailhade redobló la apuesta

El diputado kirchnerista y ex jefe de Contrainteligencia nacional le contestó a un posteo en X del presidente Javier Milei en el que irónicamente le agradeció "por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje".

"No tiene idea de cómo le mintió a su hermana cuando le dijo 'ahora sí, no hay nada más'. Hay mucho, mucho, MUCHO más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto. ¿Adorni le dijo, por ejemplo, de la 'charla para empresarios' a mil dólares por cabeza? ¿Que la esposa le contó a medio mundo de la comitiva paralela en el viaje a Nueva York, donde no sólo fue ella sino también SU FOTÓGRAFO PERSONAL que además es ñoqui de la Secretaría de Comunicación?", apuntó.

A modo de consejo, Tailhade arremetió: "Sáquese para cuidarse, Presidente. Ya hizo un papelón con Espert y ahora está repitiendo el mismo error. Y deje de boludear en X y póngase a trabajar, porque la situación económica de los laburantes y las familias argentinas es dramática".

Y concluyó con un mensaje irónico: "Espero con impaciencia -no exenta de entusiasmo- la denuncia penal en mi contra por espionaje ilegal".