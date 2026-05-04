El dólar encadena tres bajas y el blue se negocia a $1.400

El dólar oficial cotiza este lunes 04 de mayo a $1365 para la compra y $1415 para la venta en las entidades bancarias.

En cuanto al dólar blue, esta jornada cotiza a $1380 para la compra y $1400 para la venta. Así, marca una brecha de 1% con respecto al dólar oficial. El valor del dólar blue tiene una diferencia sustancial con el dólar oficial, que se adquiere en los bancos y que posee una cotización establecida.

Por otro lado, el dólar turista (también conocido como dólar solidario) cotiza a $1839,50. Este valor es el que se utiliza al momento de comprar dólar para ahorro o de realizar transacciones en el exterior y surge de la suma de un 30% al valor del dólar oficial del día.

Otro de los tipos de cambio es el dólar mayorista, el cual inicia el día a $1479,80 para la compra y $1479,90 para la venta.

En relación al Contado con liqui (CCL), el precio de referencia es de $1492,90. El CCL es la operatoria que permite a las empresas comprar papeles argentinos en el mercado local y venderlos en el exterior para lograr así girar divisas para "atesoramiento".