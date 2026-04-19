Trágico siniestro en el Rally Sudamericano en Córdoba

Un espectador murió y otras dos personas resultaron heridas tras un accidente ocurrido durante la fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con la información oficial, uno de los vehículos de carrera se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del trazado, impactando en un sector donde se encontraba el público. Como consecuencia, tres personas sufrieron heridas de distinta consideración; la más grave correspondía a un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, quien falleció horas más tarde en un hospital de la región.

Además de la víctima fatal, una mujer presentó una fractura de tobillo, mientras que otra persona sufrió lesiones leves. Los pilotos involucrados en el siniestro resultaron ilesos, según indicaron fuentes de la organización.

Tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia previstos para este tipo de competencias, con la intervención de servicios médicos y fuerzas de seguridad que se encontraban en el lugar. En paralelo, las autoridades deportivas resolvieron la suspensión definitiva de la jornada mientras se investigan las causas del hecho.

En un comunicado, la organización del evento expresó su pesar por lo sucedido y señaló que se encuentra acompañando a los familiares de la víctima. El episodio volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en el rally, especialmente en relación con la cercanía del público a los tramos de carrera, un factor que históricamente fue señalado como uno de los principales riesgos de la disciplina.