Netanyahu recibió a Milei en Jerusalén y lo llamó “un gran amigo de Israel”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió en Jerusalén al presidente argentino Javier Milei y le dedicó un mensaje público en redes sociales en el que destacó la cercanía entre ambos países.

“Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, expresó Netanyahu en su cuenta oficial, reforzando el vínculo político entre ambos gobiernos.

a llegada de Milei se da en el marco de una visita oficial que incluye reuniones con autoridades israelíes y actividades simbólicas, como su paso por el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo. El viaje tiene como objetivo profundizar la relación bilateral y avanzar en decisiones estratégicas, como el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El encuentro entre ambos líderes se produce en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán, donde Argentina manifestó un alineamiento claro con Israel y Estados Unidos.