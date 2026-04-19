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Netanyahu recibió a Milei en Jerusalén y lo llamó “un gran amigo de Israel”

El primer ministro israelí le dedicó un mensaje en redes al Presidente argentino, en medio de una visita clave para profundizar la alianza bilateral.

Domingo, 19 de abril de 2026 13:20

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió en Jerusalén al presidente argentino Javier Milei y le dedicó un mensaje público en redes sociales en el que destacó la cercanía entre ambos países.

“Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, expresó Netanyahu en su cuenta oficial, reforzando el vínculo político entre ambos gobiernos.

a llegada de Milei se da en el marco de una visita oficial que incluye reuniones con autoridades israelíes y actividades simbólicas, como su paso por el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo. El viaje tiene como objetivo profundizar la relación bilateral y avanzar en decisiones estratégicas, como el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El encuentro entre ambos líderes se produce en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán, donde Argentina manifestó un alineamiento claro con Israel y Estados Unidos.

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