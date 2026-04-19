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El FMI está superimpresionado con los logros de Argentina"

Caputo dio nuevos detalles sobre los fondos garantizados con organismos multilaterales.Expuso al Fondo cómo planean llegar a reunir unos US$10.000 millones con tres estrategias paralelas.

Domingo, 19 de abril de 2026 10:10

El ministro Luis Caputo dejó Washington luego de tres días convencido de que fue el "mejor" paso del equipo económico por una asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), tras los anuncios de la segunda revisión del acuerdo, las garantías de los organismos multilaterales para financiar deuda y las nuevas señales de respaldo de Kristalina Georgieva. "Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza", dijo Caputo a un grupo de periodistas argentinos, al término del encuentro. "[El FMI] está superimpresionado con los logros", añadió el ministro, que estuvo acompañado por el presidente del Banco Central (Bcra), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vicepresidente del Bcra, Vladimir Werning; y el representante argentino ante el Fondo, Leonardo Madcur.

El Fondo sabía de la estrategia para conseguir las garantías de los organismos multilaterales y "la validó", señaló el titular de Economía.

"De hecho Georgieva tiene una relación muy cercana con Ajay Banga [presidente del BM] y con Ilan Goldfajn [presidente del BID]. Estaban totalmente al tanto y les explicamos lo que ya yo expliqué muchas veces: que no es que nos estamos perdiendo una oportunidad al no salir al mercado. Al contrario, nosotros estamos refinanciando deuda. Entonces nuestra función es refinanciarla a la menor tasa posible. Y a su vez eso facilita que el riesgo país baje y que entonces en el futuro se pueda salir al mercado a una tasa más razonable. Estuvo 100% de acuerdo con la estrategia", dijo el ministro, que había llegado a Washington horas después del anuncio de la aceleración de inflación en marzo por décimo mes consecutivo.

Caputo también expuso al Fondo cómo planean llegar a reunir unos US$10.000 millones con tres estrategias paralelas. Los US$4.000 millones de bancos privados mediante garantías de organismos multilaterales, otros US$4.000 millones con las licitaciones con bonos para locales en dólares (2027 y 2028), y otros US$2.000 millones con las privatizaciones que lleva adelante el Gobierno.

"Por lo tanto, ya tenemos el financiamiento para los próximos tres pagos, o sea 18 meses", detalló.

Además remarcó una diferencia en la estructura de las garantías diseñadas con el BM y con el BID.

Mientras en el primer caso -por un monto de US$2.000 millones- el BM será el encargado "de todo" y de implementarlo con los bancos privados, en el caso del BID -que anunció garantías por US$550 millones- el equipo económico fue el que hizo el pedido de propuestas a los bancos.

"Entonces con la garantía del BID, los bancos después nos hacen una propuesta que en este caso va a ser probablemente de dos a uno, lo mismo en caso de que cerráramos algún otro como el del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)", explicó.

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