El FMI está superimpresionado con los logros de Argentina"

El ministro Luis Caputo dejó Washington luego de tres días convencido de que fue el "mejor" paso del equipo económico por una asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), tras los anuncios de la segunda revisión del acuerdo, las garantías de los organismos multilaterales para financiar deuda y las nuevas señales de respaldo de Kristalina Georgieva. "Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza", dijo Caputo a un grupo de periodistas argentinos, al término del encuentro. "[El FMI] está superimpresionado con los logros", añadió el ministro, que estuvo acompañado por el presidente del Banco Central (Bcra), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vicepresidente del Bcra, Vladimir Werning; y el representante argentino ante el Fondo, Leonardo Madcur.

El Fondo sabía de la estrategia para conseguir las garantías de los organismos multilaterales y "la validó", señaló el titular de Economía.

"De hecho Georgieva tiene una relación muy cercana con Ajay Banga [presidente del BM] y con Ilan Goldfajn [presidente del BID]. Estaban totalmente al tanto y les explicamos lo que ya yo expliqué muchas veces: que no es que nos estamos perdiendo una oportunidad al no salir al mercado. Al contrario, nosotros estamos refinanciando deuda. Entonces nuestra función es refinanciarla a la menor tasa posible. Y a su vez eso facilita que el riesgo país baje y que entonces en el futuro se pueda salir al mercado a una tasa más razonable. Estuvo 100% de acuerdo con la estrategia", dijo el ministro, que había llegado a Washington horas después del anuncio de la aceleración de inflación en marzo por décimo mes consecutivo.

Caputo también expuso al Fondo cómo planean llegar a reunir unos US$10.000 millones con tres estrategias paralelas. Los US$4.000 millones de bancos privados mediante garantías de organismos multilaterales, otros US$4.000 millones con las licitaciones con bonos para locales en dólares (2027 y 2028), y otros US$2.000 millones con las privatizaciones que lleva adelante el Gobierno.

"Por lo tanto, ya tenemos el financiamiento para los próximos tres pagos, o sea 18 meses", detalló.

Además remarcó una diferencia en la estructura de las garantías diseñadas con el BM y con el BID.

Mientras en el primer caso -por un monto de US$2.000 millones- el BM será el encargado "de todo" y de implementarlo con los bancos privados, en el caso del BID -que anunció garantías por US$550 millones- el equipo económico fue el que hizo el pedido de propuestas a los bancos.

"Entonces con la garantía del BID, los bancos después nos hacen una propuesta que en este caso va a ser probablemente de dos a uno, lo mismo en caso de que cerráramos algún otro como el del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)", explicó.