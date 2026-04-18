Javier Milei viaja a Israel este sábado en medio del conflicto en Medio Oriente

El presidente Javier Milei viaja este sábado a Israel en lo que será su tercera visita al país, en medio del conflicto en Medio Oriente. La Casa Rosada dio a conocer la agenda oficial de actividades.

La comitiva, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), arribará el domingo a las 9.30 (hora local) a bordo del avión presidencial ARG01.

Como primera actividad, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, una escala habitual en sus viajes a ese destino. Más tarde, a las 17.30, mantendrá una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un encuentro que podría incluir anuncios vinculados a acuerdos bilaterales y al vuelo inaugural de la aerolínea El Al.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno se reunirá a las 16.15 con su par israelí, Gideon Sa’ar. Por la noche, Milei participará de la pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel, conocida como el encendido de antorchas en Monte Herzl, a la que también fue invitado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La agenda continuará el lunes con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde el Presidente dará un discurso en una ceremonia prevista para las 10.30. Ese mismo día, a las 15.30, se reunirá con su par Isaac Herzog y luego visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.

Antes de regresar, Milei mantendrá encuentros con rabinos y visitará la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El regreso está previsto para el martes por la noche, con llegada a la Argentina el miércoles por la mañana.