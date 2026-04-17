Piden la detención e inhibición de bienes de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Sebastián Argibay, aunque por encontrarse de licencia la causa quedó en manos de un magistrado federal de turno en Tucumán, dentro de la misma jurisdicción.

Además de las detenciones, el fiscal solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, que alcanzaría a empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la investigación.

Según el planteo fiscal, existiría “una organización criminal nacional e internacional con importantes recursos económicos”, lo que —a su criterio— justificaría las prisiones preventivas ante el riesgo de entorpecimiento de la causa o fuga.

La investigación apunta a maniobras que habrían implicado la sustracción de fondos de la AFA mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino. En ese esquema, Simón sostiene que Tapia habría “convalidado” esas operaciones en su rol como titular de la entidad.

Entre las firmas mencionadas figura Real Central SRL, señalada como propietaria de una vivienda de alto valor en Pilar, y otras sociedades que habrían intervenido en circuitos de facturación. También se menciona a la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, que habría emitido comprobantes a favor de compañías relacionadas con Toviggino.

El expediente incluye a otros imputados y personas bajo sospecha, en el marco de una causa que investiga una presunta operatoria de defraudación, evasión fiscal, emisión de facturas apócrifas y maniobras cambiarias.

De acuerdo con la acusación, el esquema habría tenido distintas etapas. En una primera fase, el dinero de origen ilícito habría sido incorporado al sistema financiero a través de una red de sociedades. Luego, se habrían utilizado facturaciones cruzadas entre empresas para dificultar su rastreo. Finalmente, los fondos se habrían destinado a la adquisición de bienes, inversiones financieras y operaciones en el mercado cambiario, con el objetivo de disimular su origen.

El fiscal también incorporó informes de organismos como la Inspección General de Justicia y registros patrimoniales, en los que se detecta un crecimiento significativo del capital de varias sociedades, la adquisición de vehículos y la compra de al menos 35 inmuebles, además de movimientos migratorios al exterior.

La causa se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia que vinculaba presuntas irregularidades en el manejo de fondos y su relación con actividades políticas y empresariales.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir la competencia en otro expediente relacionado, vinculado a bienes atribuidos a Toviggino, lo que podría influir en el futuro del proceso judicial.